公院下月須掃安心 政黨轟削生存權 涵蓋急症室 「不影響緊急服務」即須用

街市公廁強制否 食環：按運作需要

政府下月起將在政府大樓和辦公處所強制使用安心出行，政府場地涵蓋範圍廣泛，如公眾街市及公廁屬食環署管轄，本報昨向食環署查詢會否在街市及公廁強制用安心出行，署方回覆稱，會按運作需要、實際情况及服務對象等因素，為轄下場地制訂適切安排。

此外，醫管局昨稱會跟隨政府做法，下月1日起，除兒童和長者等獲豁免者，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓者必須用安心出行，在運作可行及不影響緊急服務的實際情况下，到訪公院其他範圍者亦須用安心出行。

據了解，進入公院理論上須使用安心出行，但瑪麗、屯門、威爾斯等較大醫院有眾多出入口，以及緊急求診者等，入院前先掃安心出行並不可行，要按實際情况處理。

本報昨向長實、新鴻基、新世界和恒地四大發展商查詢會否在旗下商場要求必須用安心出行，至截稿前沒回應。本報昨亦向8間大學查詢會否要求入校者用安心出行，其中城大表示，去年初起已密切留意疫情發展及應變，大學有既定程序和機制處理師生、訪客進入校園。其餘7間大學至截稿前沒回應。

長幼豁免 街市商會憂排長龍填紙

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉表示，暫未收到食環署通知街市是否要強制用安心出行，即使要強制用也是好事，但他說街市顧客較多長者，若他們獲豁免但要登記資料，擔心會大排長龍，亦可能有人繞路從其他入口進入街市，呼籲政府周詳考慮。

袁海文：零確診收緊防疫不合理

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，若要求進入公院一定要用安心出行，令沒安心出行者未能得到醫療服務，會剝奪市民生存的基本人權（right to life），質疑做法是否合法，且市民到公院求診會有紀錄，沒理由要靠安心出行來追蹤，應容許市民選擇「填紙仔」，且填資料的做法讓醫院有到訪者紀錄，一旦爆疫，填資料比用安心出行更容易聯絡到曾到訪者。

袁海文又說，若政府在街市、公廁等強制用安心出行，做法擾民，且過往數波疫情中，亦未見有證據顯示安心出行有助控疫，在本地零確診下收緊防疫措施，並不合理。

明報記者

（新冠疫情）