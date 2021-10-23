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紅磡駁金鐘 東鐵過海段最快6月開通

【明報專訊】港鐵昨日公布，東鐵線過海段工程最快明年6至7月開通，屆時東鐵線由紅磡站延伸至金鐘站為新終點站，途經新建的會展站，成為港鐵第4條過海鐵路。有立法會議員擔心，東鐵線過海段通車後無法應付龐大人流，促港鐵盡快制訂應對方案，例如在繁忙時間加開班次。

東鐵線過海段屬沙中線工程一部分，該項工程自2012年開展，通車時間多次延後，工程上馬時計劃2019年啟用，至今年5月，港鐵行政總裁金澤培稱明年首季通車「目標嚴峻」。據金澤培昨日最新說法，東鐵線過海段最快明年6至7月通車。另外，沙中線施工期間出現連串工程問題，他昨稱項目開支仍在預算之內。

全線將改用9卡車

東鐵線過海段通車後將全線採用9卡列車。金澤培稱，目前已有20多列9卡列車付運到港，當中18列已在東鐵線投入服務，預計明年首季試營運，其間會模擬不同情况測試演練。

稱屯馬線開通分流乘客

視情况調整列車服務

被問到9卡列車載客量較少，屆時能否應付客量，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，屯馬線早前開通發揮分流作用，港鐵留意市民出行模式轉變，在早上繁忙時間約三成東鐵線乘客轉乘屯馬線南行出九龍。港鐵會視乎情况調整列車服務，目前東鐵線亦有在早上繁忙時間增加南行列車，非繁忙時間亦有加密班次。

議員憂東鐵更迫 籲加密班次

實政圓桌立法會議員田北辰預料，東鐵線過海段通車初期會十分擠迫，但「將來會少咗人駕車過海」，有助紓緩紅隧塞車。他憂慮隨着新界北發展，人口不斷增加，認為應盡快規劃另一條連接新界與市區的鐵路，以紓緩東鐵擠迫問題。民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌亦擔心通車後東鐵無法應付人流，呼籲港鐵盡快制定應對方案，例如加密班次，或採用優惠票價吸引乘客彈性上班。

港鐵表示，東鐵線紅磡站以北的新舊路軌接駁工程進度良好，原預計需於今年1月至10月，每月安排約一個周日暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務施工，最終減少至7個周日。港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻表示，將於10月31日最後一次暫停相關路段的服務，屆時港鐵仍會提供免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站，以及實施特別票務安排。

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