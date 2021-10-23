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租置回收單位 最平14.4萬

【明報專訊】今期綠置居新推售的鑽石山啟鑽苑共提供2112伙，「樓王」為第4座36樓1室，實用面積479平方呎，售385萬元，呎價8038元。至於首次推售的815個租者置其屋計劃回收單位，大部分售價不逾100萬元，最便宜為屯門良景邨良俊樓2樓06室，面積150平方呎，售14.43萬元，若以5%首期計算，準買家只需支付7215元便可做業主。

啟鑽苑最平售118萬

東頭邨544呎售百萬

毗鄰港鐵鑽石山站的啟鑽苑實用面積介乎184至481平方呎，售117.93萬元起，其中售價最低單位為第4座2樓6室，實用面積186平方呎，呎價6340元，若以最低可付5%首期計算，只需約5.89萬元首期便可購入；最貴單位為第4座36樓1室，售385.02萬元，料可分間成兩間有窗房，屬開門見廁設計，單位料遠眺新蒲崗、啟德，面向彩虹道方向設有減音窗。

至於重推的815個租置回收單位亦是今期焦點，分佈全港39條租置屋邨，當中山景邨單位數目最多，共有84個出售。租置回收單位售價由14.43萬至101.8萬元不等，絕大部分不逾100萬元，最貴單位為黃大仙東頭（二）邨振東樓6樓07室，實用面積544平方呎，售101.8萬元。最便宜單位為屯門良景邨良俊樓2樓06室，售14.43萬元，呎價962元。房委會已在指定網站提供全部租置回收單位的佈局相片及影片。房署表示將不會安排買方參觀租置回收單位。

上網看相睇片 不安排參觀

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，不少租置貨尾位於市區，有大單位選擇，售價亦較啟鑽苑便宜，較合綠表申請者意願，預料銷情較理想。

今期綠置居破紀錄接獲7.2萬份申請表，8月完成攪珠。房署稱，下周五（29日）將邀請約100名申請者到觀塘綠置居售樓處揀樓，分別屬受房委會已公布公屋及中轉房屋清拆計劃影響的家庭申請者，以及「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者。

相關字詞﹕租置貨尾 啟鑽苑 綠置居

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