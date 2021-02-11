綠置居貨尾重售 青富苑價微升 實呎多不足200 房會委員料滯銷籲降出售門檻

政府有意在未來推出私人住宅用地時訂下最低單位面積限制，發展局長黃偉綸早前透露會傾向參考市區重建單位的面積。翻查資料，市建局由2014年起重建單位最細不小於260平方呎，而房協現時籌劃興建的資助出售單位項目，亦不小於300平方呎。

柴灣蝶翠苑單位售價略降

綠置居不少單位面積小於200平方呎，包括上期未售出的青富苑及蝶翠苑，537個重售單位中僅10伙逾200平方呎，其餘介乎187至189平方呎。上期及今期綠置居分別以市價四九折及五折出售，對比上期價單，青富苑貨尾單位今期售價略高約0.3%（見表），以A座2樓8室為例，上期初推的售價為91.22萬元，今期則為91.55萬元；而柴灣蝶翠苑12個貨尾單位，售價則較上期初售時低約0.2%。

房署：定價參考鄰近單位成交

房署回覆本報查詢稱，每次定價前會參考鄰近私人住宅物業和資助出售單位在公開市場近期的成交資料，並考慮該些發展項目與有關綠置居項目在樓齡、位置、設計和設施等各方面的差異，上期及今期綠置居定價前分別考慮截至2019年10月及今年1月的成交資料，有關計算與以往重售單位的處理方式一致。

招國偉倡輪候公屋白表者可購

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉預料，青富苑及蝶翠苑單位面積較細，加上地理位置不吸引，估計今期仍滯銷，如果賣剩單位較多，房委會應考慮進一步降低售價，或放寬讓正輪候公屋的居屋白表者申購。他認為日後可考慮居屋只售予白表者，令綠置居及居屋的定位較具針對性，但若不推綠置居，或影響公屋流轉。

倘仍滯銷 隨後綠置居計劃推

房署表示，如有單位在今期綠置居揀樓期後仍未售出，將在切實可行下，於隨後的綠置居銷售計劃推售。

除青富苑和蝶翠苑，今期推售的815個租置回收單位中，逾兩成面積不足200平方呎，啟鑽苑亦有逾一成單位。身兼房委會主席的運房局長陳帆早前接受本報查詢時表示，綠置居及居屋一向都以大單位較受歡迎，政府亦掌握此現象，而原來的公屋戶購入綠置居後，可騰出單位予輪候公屋者，但日後隨着公屋供應增加，政府會調整綠置居及居屋建屋比例，興建更多居屋，以較大面積單位滿足市民置業需要。

陳帆又提到，明白社會對改善居住面積的關注，當未來公屋供應充裕，會從出租公屋編配作配合，例如1至2人單位供1人入住，3至4人單位供3人入住。

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