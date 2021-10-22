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2021年10月22日星期五
港聞二
無牌按摩院案 CCTV片「警官」打厚格 辯方質疑控方隱瞞 要求原片查看是否「常客」
稱不考慮03年3項讓步 鄧炳強：23條不用「白紙草案」諮詢
支聯5人未交資料案 控方申押後遭拒
前年灣仔衝突11人控暴動 控方：共同或協從參與
侍應拒捕囚8周上訴被駁回
免試引海外醫生 審5小時通過 較上兩次修例幅度大審期短 學者憂醫護失信心加劇移民
陳肇始盼明年下半年出醫學院名單
指未改「有限註冊」銜接安排 醫專稱改機制
Fimmick遭黑客勒索 泄逾3.5萬人資料包括L'Oreal
監警會文件遺的士 涉6投訴人13警1證人資料
獲優質教育基金157萬 助中學教授中史歷史 浸大推抗日互動地圖 重演衛港烽煙
記錄戰况亦記人物故事 80年前戰地 發現張愛玲
乙鏈感染增9人 32人群組10人出院
失業率跌至4.5% 學者料跌幅續放緩：除非通關
產婦失血亡 伊院事後改指引 顧問醫生：按當時指引「無可厚非」
區議員剩151 四成泛民 原479席佔八成 鍾劍華：區會支離破碎
截查非裔漢檢冰毒 警遭踢傷
海關新關長：首務維護國安 何珮珊稱打擊「軟對抗」 提防書刊滲危害信息流入
夫婦皆紀律部隊出身 與夫曾國衞不談公事
歡迎施政報告支援健康科技 初創：電子醫療治腦疾市場大
女經紀賣保險酒後斷片 男客戶否認強姦
大灣區GBA專題：三橫四縱 灣區通世界
灣區手記：說港普＝你來自香港？ ／文：尚東美
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【Emily】長者疫苗接種日 羅蘭胡楓到場打氣
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【Emily】消委會選網上精明購物王 送500蚊禮券
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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