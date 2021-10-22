3中學生球場被招攬販毒 微信群組接單

13至14歲 每次收千多元3人分

包裹瓦通紙夾層藏毒

警方上周五根據線報，在灣仔一間茶餐廳內截查3名13至14歲少年，在他們的座位上發現一個紙皮箱包裹。警方在包裹內發現一個玩具電子琴，並發現兩塊瓦通紙的夾層內藏有2.18公斤K仔，市值159萬。3名少年涉嫌販毒被捕，均報稱中學生，來自不同中學，為朋友關係。警方發現他們較早前在球場被人招攬加入一個微信群組，再以每次1000至2000元「接單」販毒，完事後3人對分。

警方經調查後鎖定一個販毒集團，發現他們以空郵將藏有毒品的包裹從外地寄來香港，再招攬年輕人充當「速遞員」，將包裹帶給其他接頭人或買家。

警搗公屋製毒工場

拘4成人 檢4000萬元K仔

警方前日凌晨掩至啟晴邨一個公屋單位搗破製毒工場，拘捕報稱侍應的23歲男子，另在灣仔一酒店拘捕24歲男子及23歲女子，分別報稱侍應及無業，相信為集團主腦及骨幹成員。警方在公屋單位內檢獲53公斤K仔，市值3869萬元，並檢獲一些製毒及包裝工具，包括一些催化毒品效力的化學品、電子磅、過濾器等，另檢獲一些手機及儲值卡，相信供集團成員聯絡之用。警方昨晚再拘捕一名26歲女子，相信為單位戶主。4人涉嫌販毒及製毒，其中兩人為親屬。

警方表示，今年首半年有756人涉嚴重毒品罪行被捕，較去年同期升67.6%，其中10至20歲被捕人佔224人，較去年同期升65.9%。