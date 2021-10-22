無牌醫療中心明年中可罰 政府未答醫療美容發牌否

蔡美儀說，政府2018年11月訂立《私營醫療機構條例》，明年6月30日起有關無牌營運日間醫療中心的罰則條文會生效，但不代表此前就「無事可做」，已領牌的日間醫療中心已受規管。她說，就關孝孜案涉及麻醉及抽脂，相關醫療程序已受《私營醫療機構條例》規管，例如實務守則要求做麻醉程序的日間醫療中心需由麻醉科醫生擔任醫務行政總監或其顧問、所有程序須遵守香港麻醉科醫學院的相關指引，「透過實務守則引入標準，減低類似情况再出現」。若有中心違反條例或實務守則，蔡稱輕則發警告或執法令，重則「釘牌」。

已領牌中心違例違守則可釘牌

涉抽脂奪命事故的醫生關孝孜誤殺罪成，判囚6年。被問若再發生類似案件會如何引用上述條例處理，蔡美儀說罰則是輕是重要看前因後果，若引致病人嚴重後果機率很高、病人情况很嚴重，「不適合初犯就一定輕，不是這樣」、「會考慮重一點的規管行動」。

醫療美容議題討論多年，消委會一直建議清晰定義醫療美容，設明確牌照制度。蔡美儀回應稱「是否規管新範疇是一個政策」，又指政府現已有工作小組，把4項高風險美容程序「間出來」，規定只能由醫生或牙醫施行，包括注射美容程序、以機械或化學方法在皮膚表皮層以下作皮膚剝脫、高壓氧治療及漂牙。至於美容師是否需有認證制度，她說並非其辦公室負責範疇，「從無規管到有規管，其實真的要經過諮詢。美容要如何才是合資格？真的可能不是我們的專業」。

本報就醫學美容至今無規管查詢食衛局，局方回覆稱了解公眾對關孝孜案中醫生個人專業水平的關注，對如何加強規管醫生專業水平的各項建議持開放態度。局方無回應會否發牌規管醫學美容。

民主黨：漏洞仍多 未截酒店房打針

袁海文認為，現在規管日間醫療中心「一定好過以前」，但仍有不足，例如有醫生與公司租借酒店房間為多名客人做注射療程，「一日打好多針」，「看不到當局有着力堵截，業界好可能把握漏洞去突破」。

明報記者