《深圳經濟特區個人破產條例》今年3月1日實施，首宗個人破產案件達成和解，76歲債務人免債91.8萬元（人民幣，下同）。該債務人因擔任公司借貸擔保，欠下銀行逾183萬元，其位於福田的房產被法院拍賣償債，每月須從社保發放的6000多元養老金中撥出約4000元償債。市中級法院7月16日受理和解申請，指定律師事務所擔任破產管理人。鑑於債務人高齡獨居、有醫療需求，債權人以債務人實際生活支出為基礎，確定豁免債務人用於租房、生活、自費醫療等的財產，達成債務減免方案。

截至9月30日，市中級法院共收到個人破產申請755宗，其中個人破產和解申請47宗；正式啟動破產程序17宗，其中和解程序7宗。

粵居民收入消費支出

首三季雙位數增長

今年首三季廣東居民人均可支配收入35,694元，按年增長11.4%，兩年平均增長7.7%；人均生活消費支出23,286元，按年增長13.4%，兩年平均增長5.3%。

從收入來源看，廣東居民人均工資收入24,029元，年增14.1%，兩年平均增8.8%，反映就業市場保證居民收入穩定；受疫情影響最大的人均經營淨收入4420元，按年增10.4%，兩年平均增1.9%，經濟復蘇趨勢明顯。消費支出方面，除食品煙酒、生活用品及服務、交通通訊之外，其他五大類支出均有兩位數增長。其中教育文化娛樂、其他用品及服務、衣著支出的增長強力反彈，分別按年增52.5%、40.2%和24.0%。

佛深航運組合港開通

通關最快僅1天

佛山高明至深圳蛇口的組合港項目正式開通，將加快佛山企業經深圳出口貨物到國外的時間。過去從高明赴運至蛇口，貨物到深圳要再向深圳海關申報查驗才可轉運至國際船舶，流程最快需要4至5天。開通組合港項目後，海關利用區塊鏈技術，貨物只要在高明申報查驗一次，即可在深圳直接轉至國際船舶，通關時間能縮短到1至2天，企業運輸成本和時間大大降低。

大灣區國家級夜消費

根據《文化和旅遊部辦公廳關於開展第一批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區建設工作的通知》（辦產業發〔2021〕123號），經地方申報、省廳推薦、合規審查、專家評審、輿情風控、實地考察等方式，擬確定120個項目為第一批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，「公示期」至10月25日。首批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單中，大灣區有4個地點被選中，分別是廣州北京路、正佳廣場，另外有佛山市佛山創意產業園、中山市中山假日廣場。