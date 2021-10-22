歡迎施政報告支援健康科技 初創：電子醫療治腦疾市場大

研發可攜電子裝置 助腦癇發病減三成半

於英國研究腦神經疾病及後再於法國研究神經藥理學的高偉堅說，現時約三成腦癇患者對藥物治療反應欠佳，部分病人更要將「迷走神經刺激器」植入身體內，既昂貴又有風險，亦不適合孩童。高偉堅遂於兩年前創立Neuropix，研發出可攜帶的電子醫療裝置儀，紓緩腦癇、偏頭痛，以及部分情緒病如抑鬱及焦慮症。患者將耳機大小的裝置戴於耳上，電子控制器會發出電子脈衝，刺激耳朵附近的主要神經，再傳送至大腦，減少病人大腦發出、導致腦疾病的異常信號，從而紓緩病情。

儀器獲歐洲醫療器材認證

高偉堅表示，不同疾病需不同脈衝波頻治療，但不同病人所需波頻亦會有分別，冀未來可進一步研發至為不同病人的病情度身訂製。儀器已於歐洲使用，並獲得歐洲合格認證（CE）醫療器材class IIa認證。

高偉堅引述研究顯示，腦癇症患者接受儀器治療5個月後，發病率減少三成半至七成；而三成長期偏頭痛患者接受治療3個月後，頭痛天數減半；抑鬱症及焦慮症患者自我評估亦稱，接受裝置治療後病情減輕逾50％。他指出，港人面對抑鬱、焦慮的比例較一般城市高逾兩倍，但只有26%患者尋求藥物治療，故認為創新治療的方法有市場，現已與本地醫療機構及診所等合作供患者使用。大多數用家是患者或親人主動搜尋其裝置並租用，租金每月998至1588元，Neuropix會提供輔助、教導使用及跟進用家情况。

對於施政報告提出支援發展健康科技，高偉堅表示歡迎，認為香港面對人口老齡化，未來逾七成人是65歲以上長者，部分或有腦退化等疾病，政府應鼓勵健康科技，以新方法解決老問題，又認為本港現時已是全球第二大生物科技上市集資市場，相信發展生物或健康科技對市民健康及社會經濟均有裨益。

明報記者