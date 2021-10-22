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夫婦皆紀律部隊出身 與夫曾國衞不談公事

【明報專訊】海關關長何珮珊的丈夫為政制及內地事務局長曾國衞，二人皆紀律部隊出身。何珮珊表示，兩夫婦分管不同政策範疇，均有機會接觸敏感和機密資料，明白保密原則，並稱「平時無乜需要亦無乜機會要將公事好具體攞出嚟講」。

何珮珊表示，與丈夫均在政府工作幾十年，同為紀律部隊出身，很明白對方工作困難和挑戰，亦很支持對方工作。曾國衞2016年4月起出任入境處長，去年4月獲任命政制及內地事務局長。

何珮珊昨見記者時，被問日後有無意向加入政府班子，她說昨剛就任關長，有很多挑戰面對，現在談論將來發展屬言之過早。

何珮珊是繼鄧以海後，近年第二名由內部晉升的關長，亦成為首名女關長。她表示，日後要做好支援，主動了解前線工作困難和挑戰、強化裝備配置、完善人事管理、理順工作流程、提升福利等，務求令支援工作更務實有效。她說昨宣誓就任後，與多個工協會見面，她稱會致力培育海關未來領袖，致力完成可繼續由內部晉升關長的使命。

隨着何珮珊晉升關長，海關高層人事架構亦有更新。海關網頁顯示，原任海關助理關長（情報及調查）的陳子達，晉升副關長；陳子達原職位則由原任海關有組織罪案調查科高級監督的胡偉軍升任。

8海關工協會發聲明 賀首名女關長

海關8個工協會昨發聲明，恭賀何珮珊獲任命海關關長，對她成為海關自1909年成立以來首名女關長，也是部門內部晉升的關長，感到光榮和振奮。海關各工協會表示將全力支持新任關長，發揮「護法守關，專業承擔」的精神，致力為維護國家主權、安全及發展利益，及保持香港繁榮穩定作出貢獻。

相關字詞﹕紀律部隊 曾國衞 海關關長 海關 何珮珊

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