海關新關長：首務維護國安 何珮珊稱打擊「軟對抗」 提防書刊滲危害信息流入

何珮珊昨晨宣誓就職後，下午會見傳媒。她說過去一段時間因為要應對「抗暴和抗疫」，前線人員承受不少壓力。身為管理層親身感受到同事的堅毅和團結，在這段艱難時刻，執法上仍有亮麗的成績，她很感動和自豪。她感謝所有前任關長和管治團隊的努力。

未來工作4方面 推動皇崗蓮塘口岸 支援前線數碼轉型

何珮珊說未來工作有4方面，包括致力維護國家安全及防範恐怖主義活動；繼續與深圳市政府合作推行皇崗口岸的重建，配合港深政府適時全面開通蓮塘香園圍口；全力推動部門數碼轉型，以提升執法成效；以及做好支援前線的工作。

她表示，《港區國安法》實施效果立竿見影，不論在槍支彈藥、小型武器、戰略物資如軍用頭盔、盔甲等，查獲數字都大幅減少，認為國安法具明顯阻嚇力，但她稱不能掉以輕心，稱或有人企圖利用「軟對抗」文宣方式，例如以書本、雜誌、日用品，滲透危害國家安全的信息，海關會留意有無相關物品流入香港。

打擊走私龍蝦 「維護國安重要工作」

她又希望加強培訓同事認識國安法，日後更積極防範、制止和懲治危害國安活動。她舉例說，內地去年10月對澳洲龍蝦實施更嚴格檢驗檢疫措施，澳洲政府亦宣布停止向內地輸出龍蝦，有走私集團趁機將龍蝦走私到內地。她說，「表面看來，是一宗普通走私龍蝦案件，但其實這些走私活動，會破壞國家對澳洲實施貿易限制。所以，打擊這些走私龍蝦活動，是維護國家安全很重要的工作。」

何珮珊又稱，海關會多方面打擊海上走私，包括從源頭打擊走私倉庫，亦會以《有組織及嚴重罪行條例》，適當凍結及充公犯罪得益，同時會利用戰術策略攔截快艇，與內地執法單位合作。她不排除走私集團可能會暫時棄用快艇改用漁船或內河貨船走私，重申海關會嚴密監察。

林鄭月娥表示何珮珊擁有豐富的部門運作經驗，深信她定能帶領香港海關。對於鄧以海退休，林太衷心感謝他對香港特區的貢獻。