區議員剩151 四成泛民 原479席佔八成 鍾劍華：區會支離破碎

新西宣誓未過關17人全離任

新界西5區區議員本月8日宣誓，17名民主派宣誓不過關、須提供額外資料。政府昨日裁定，16名區議員的宣誓無效，包括民主黨鄺俊宇、黃偉賢、王進洋等（見表）。元朗區議員陳美蓮亦被指宣誓有效性存疑，她本月11日請辭，故此新界西共有17名議員於宣誓後離任。區議員分4批宣誓，政府稱當中有50人宣誓有效性成疑，需進一步解釋；所有人最終均離任。

英外相籲港府維護言論自由

英國外相卓慧思（Liz Truss）昨發聲明深切關注香港區議員被DQ，呼籲港府維護言論自由，並容許港人真誠選擇政治代表。

昨被DQ的張錦雄引述政府稱，其facebook曾寫上「光時」口號，儘管他解釋口號並非代表港獨，早前亦刪除有關帖文，但當局無信納解釋。張認為，政府的決定不公道，「欲加之罪，何患無辭」，已堅持至最後。他說若政府收回區議會的撥款權是「開倒車」；而多個議席懸空，他批評「是政府令到區議會無法運作」，預料當局或修改區議會選舉模式，並進一步削權。

《公職人員宣誓條例》5月中通過，要求區議員宣誓，當局延至9月才公布具體安排，其間的4個月，有消息稱宣誓無效者將被追討上任以來薪津，民主派區議員大規模請辭。本屆區議會原有479名議員，經歷辭職及DQ潮後目前剩151人。2019年區議會選舉中，泛民大勝取得超過380席，佔總議席約八成；目前泛民區議員剩餘約61人，佔在任區議員中約四成。

張秀賢因病請辭 元朗區全屬建制

18區區議會中，黃大仙只剩兩名區議員，南區及中西區各有3人，料因人數不足無法召開會議。有8區建制派區議員佔多數，如觀塘區議會建制派現佔12人，遠超民主派4人。元朗區議員張秀賢因病押後宣誓，他昨在facebook宣布已辭任，今日開始生效，他解釋身體出現「相當大的問題」，加上其他原因，難以再履行當選承諾；元朗區剩餘12名區議員，全數屬建制派。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，本屆區議會任期內區議會的議程屢次被指「越權」，官員「拉隊走人」拒絕參與討論。鍾批評港府以行政手段「閹割」區議會，區議會職能被削弱，形容已是「支離破碎」。他預計議會將被進一步削權，民主平台或會消失，政府如缺乏議會的制衡或會「亂來」，出錯的可能增加。