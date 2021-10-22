產婦失血亡 伊院事後改指引 顧問醫生：按當時指引「無可厚非」

強調指引「永遠有改善地方」

陳從心補充，院方舊的催產素指引是以正常宮縮頻率為每10分鐘3至5下，逾5下則應減催產素劑量，事後將範圍縮窄至3至4下，逾4下需減量。至於另兩項更新指引，包括病人若出血逾1公升，應通知有至少4年經驗的專科醫生，以及訂明病人大量輸血程序。

陳從心表示，事主梁金笑（終年33歲）2016年11月28日產前注射催產素引產，劑量由每小時36毫升逐步減至12毫升期間，其宮縮頻率維持每10分鐘5下，陳從心同意事主當時宮縮頻率稍高，催產素減量速度應加快，但認為負責醫生按當時指引，在胎兒心跳正常下維持催產素劑量是「無可厚非」。

代表家屬一方問到，更新指引是否為減少羊水栓塞風險。陳從心回應，醫學界對催產素會否增羊水栓塞風險未有定論，加上羊水栓塞罕見，機率為4萬分之一，更新指引是因為事主子宮收縮乏力而失血，可能因催產素使子宮過度刺激所致。

另外，事主生產當晚9時56分曾抽血檢驗，入手術室前主診醫生未獲通知「樣本活化」，需再次取樣。陳從心認同更快取驗血報告較為理想，但認為流程問題難以控制。他又解釋，樣本活化可能因血液太快凝固，推斷事主凝血時間過短，不符瀰散性血管內凝血病徵，加上當時事主無羊水栓塞迹象，認為驗血結果並不影響治療方針及做手術的決定。

認同更快取驗血報告較理想

根據紀錄，事主血液樣本化驗歷時57分鐘，至11時27分完成報告。伊院醫務化驗師林敏兒解釋，樣本須放入離心機，再放入凝血檢測機，因樣本凝血時間過短，她再以人手覆檢，3個步驟各需時10至15分鐘，認為化驗時長合理。

化驗師報告未提樣本有異常

對於事主樣本標籤為「緊急」，林敏兒表示，她已忘記有否按程序致電通知負責醫護人員，她撰寫的報告未載樣本有異常紀錄；據院方報告，治理事主的醫護人員中，無人記得收過相關來電。

【案件編號：CCDI 710/16】

（死因研訊）