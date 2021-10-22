港聞

港聞二

失業率跌至4.5% 學者料跌幅續放緩：除非通關

【明報專訊】隨新型冠狀病毒疫情緩和，本港失業情况持續改善，最新失業率再跌0.2個百分點至4.5%，失業人數減少約7100人至18.06萬人，跌幅較上次收窄。有學者預計未來數個月失業率跌幅亦放緩，料今年底回落至4%，若有重大變化例如通關、防疫措施大幅放寬，則可望今年底跌穿4%。

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年6月至8月的4.7%，下跌0.2個百分點至今年7月至9月的4.5%，就業不足率亦由2.2%微跌至2.1%，兩者跌幅同樣較前收窄。失業人數較上次公布的減少約7100人，跌至18.06萬人。

失業人數至18.06萬人

消費旅業跌兩百分點至7.2％

失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業，都有相對明顯跌幅，當中藝娛康樂失業率由上次公布的8.8%減少至6.8%，跌幅達2個百分點。與消費及旅遊相關行業，合計失業率亦跌0.2個百分點至7.2%。

羅致光：環球疫情主要不確定因素

勞福局長羅致光表示，隨着經濟復蘇更穩固，勞工市場進一步改善，情况將取決於經濟復蘇步伐，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。他說，環球疫情發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素，社會各界應對疫情保持警惕，並努力實現更廣泛疫苗接種，政府會繼續密切留意情况。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，今次失業率跌幅收窄屬預期之內，亦預計未來數個月失業率跌幅會放緩，估計今年底會回落至4%，除非有通關、防疫措施大幅放寬等「好消息」，就能帶動更多不同行業的生意包括旅遊業，今年底則可望跌穿4%。他又說，消費券有助帶動不同行業的生意，但並非令失業率下跌的主因。

大灣區調查：港加薪2.1% 粵7.5％

另外，浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，昨日與華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會發布「2021粵港澳大灣區薪酬及福利調查」。

調查今年6月開始，收回302份問卷，超過22.4萬名粵港澳僱員參與。調查發現本年度香港僱員平均加薪介乎1.3%至2.1%，扣除凍薪的受訪機構，其餘機構實際調整加幅介乎2.7%至3.2%；澳門機構平均加薪介乎1%至1.7%。至於大灣區（廣東省城市）的機構，則平均加薪介乎6.4%至7.5%，屬粵港澳三地加薪幅度最高。

相關字詞﹕勞福局 打工仔 失業率

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