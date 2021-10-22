港聞

港聞二

乙鏈感染增9人 32人群組10人出院

【明報專訊】衛生防護中心前晚確認32個確診侵入性乙型鏈球菌的患者屬血清三型基因序列型283（ST283），感染源頭相同，屬群組爆發。衛生防護中心昨表示，截至前日，錄得88名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌（下稱乙鏈）感染個案，即增加9人，ST283群組人數維持32人，有9宗個案基因序列分析結果有待確定。

不能排除與食用未熟魚肉有關

衛生防護中心表示，ST283的32人群組當中，無人報稱曾食用淡水魚生，3人為食肆廚師、一人為兼職魚販，10人已出院。衛生防護中心結集部分個案曾到訪的街市內採集的魚樣本和環境樣本，確定與該32宗ST283個案的基因排序脗合。中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口有關，但是亦不能排除與食用未煮熟的淡水魚有關。

佳得鮮魚批發續開業

位於元朗元政路、專門批發淡水魚的臨時鮮魚批發市場內的佳得香港實業有限公司昨天仍有開業，部分個案曾到過上址。有魚市場職員表示，佳得東主昨日不在。有魚市場職員表示，早前有政府人員來過視察，其後容許佳得重開，又表示場內的魚大部分均來自內地。

衛生防護中心補充，食環署已於相關街市徹底清潔及消毒，漁護署亦正開展於淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地淡水魚的情况。

衛生防護中心前日確認出現侵入性乙型鏈球菌群組爆發。中心表示，有報告指出ST283的侵入性乙型鏈球菌存在於淡水魚中，特別是養殖魚，建議水產或食肆的從業員應在處理水產時戴上手套，並避免徒手直接接觸水產或污水，市民在街市選購魚類時亦不應觸碰魚身、不應使用店舖提供的毛巾。

相關字詞﹕侵入性乙型鏈球菌 淡水魚

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