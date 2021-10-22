記錄戰况亦記人物故事 80年前戰地 發現張愛玲

柳巷英雌照料守軍傷兵

除了名人，地圖亦記載無名英雌。地圖上近現時灣仔港鐵站位置，有稱號「灣仔天使」無名無姓的她。據地圖簡介，「天使」是當年一群灣仔的性工作者，日軍佔據香港後，她們照料守軍傷兵，又帶食物給戰俘營的士兵。負責開發地圖的浸大歷史系副教授鄺智文說，「希望整個（香港保衛戰）故事不是只關軍人事，因為不要忘記這場仗打了18日，香港當時還有150萬人，有很多事仍在發生」。

鄺智文：冀勿忘保衛戰有港人

當年日軍入侵香港時犯下多宗暴行，同記載於該地圖的資料庫，並由親歷者以文字簡述事件，當中最血腥的是日軍攻入赤柱聖士提反書院，殺死至少60名醫護人員及傷兵。書院當年改用作戰地醫院，據浸大地圖引述親歷者描述，攻入書院的日軍當時逐一刺殺病牀上的傷兵，連無人的病榻也要刺穿；生還者及後被拘禁，部分遭日軍槍斃。