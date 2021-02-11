港聞

港聞二

獲優質教育基金157萬 助中學教授中史歷史 浸大推抗日互動地圖 重演衛港烽煙

【明報專訊】隨着時間軸推進，電子互動地圖上代表日軍的紅色軍人圖示南下步步進逼香港，代表駐港英軍的藍色軍人則節節敗退……歷時18日的1941年香港保衛戰濃縮成數分鐘，地圖上紅藍攻守，重演80年前的烽煙。浸大近月推出該場戰役的互動地圖，使用者可了解參戰部隊行軍路線，亦有資料庫簡介當時軍事建築、經歷戰役者的故事、日軍戰爭罪行等（見另稿），學生能跳出書本，以生動方式認識二戰史料。開發地圖的浸大歷史系副教授鄺智文說，香港保衛戰影響往後本港歷史發展，盼地圖助中學教師備課及教授相關內容。

本港1941年經歷保衛戰後遭日軍佔據，開始「三年零八個月」的日據時期，中學中史及歷史科課程均涵蓋該段歷史。鄺智文團隊2019年獲優質教育基金撥款157萬元，為中學開發電子互動地圖講解香港保衛戰。

圖示隨時間移動 簡介兩軍攻守位置

地圖重點功能之一是地圖上分別代表日軍及英軍的紅藍色軍人圖示隨時間移動，讓地圖使用者追蹤戰役發展。日軍在1941年12月8日從深圳南下，不消數天已擊潰英軍設在橫跨新界東西的醉酒灣防線，抵達九龍，英軍退守港島。至戰爭中段，日軍在北角至筲箕灣一帶登陸港島，逐漸向港島西推進。日軍12月25日攻至灣仔附近，逼近位於現時香港公園的總司令部，同日英軍投降。

除簡介兩軍進攻及防守位置，地圖亦標示當時位於全港各地的炮台、機槍堡、指揮部等逾300個防衛設施。使用者按入地圖上相關設施的圖示，可了解設施類別、建造年份等資料；浸大團隊到過部分防衛設施的遺址現場拍照，並上載照片至資料庫。互動地圖亦載有香港保衛戰及日據期間拍下的照片，並標示拍攝位置，例如一張標記在近現時銅鑼灣維園的舊照，是1941年日軍砲擊當地的照片，相中多處樓宇之間冒煙；亦有相片在尖沙嘴鐘樓附近拍攝，一批日軍士兵正步向鐘樓，地圖的描述指當時正值日據時期，日軍為拍攝宣傳電影重演進攻尖沙嘴火車站一幕。

不同戰事會影響整場戰爭的走勢，鄺智文說，課本難以用文字說清多場戰事之間的關係，但以互動地圖形式表達，學生可更易明白軍隊按軍事形勢改變戰略，導致之後戰事發展不同。

團隊研數千頁檔案核實資料

研究19世紀至20世紀中香港及亞洲軍事歷史的鄺智文說，「18日（保衛戰）、3年8個月（日據時期）好像不是很長時間，但它對戰後香港政策傾向有影響」，部分二戰後出任港府高官者曾經歷香港保衛戰，影響他們對政策的取態。

香港保衛戰距今80年，開發地圖時鄺智文的團隊研究數千頁檔案文獻，當中不少來自英國、日本及本港的官方資料，以核實當年戰役資料。電子互動地圖已開放予公眾免費使用，鄺的團隊將持續更新地圖的歷史資料，並會按現有版本設計更簡單易看的「課室版」地圖，讓教師備課時參考。

■香港戰役電子互動地圖

網址：digital.lib.hkbu.edu.hk/1941hkbattle/zht/map.php

相關字詞﹕香港保衛戰 英軍 日軍 歷史系 鄺智文 浸大

上 / 下一篇新聞

無牌按摩院案 CCTV片「警官」打厚格 辯方質疑控方隱瞞 要求原片查看是否「常客」
無牌按摩院案 CCTV片「警官」打厚格 辯方質疑控方隱瞞 要求原片查看是否「常客」
稱不考慮03年3項讓步 鄧炳強：23條不用「白紙草案」諮詢
稱不考慮03年3項讓步 鄧炳強：23條不用「白紙草案」諮詢
支聯5人未交資料案 控方申押後遭拒
支聯5人未交資料案 控方申押後遭拒
前年灣仔衝突11人控暴動 控方：共同或協從參與
前年灣仔衝突11人控暴動 控方：共同或協從參與
侍應拒捕囚8周上訴被駁回
侍應拒捕囚8周上訴被駁回
免試引海外醫生 審5小時通過 較上兩次修例幅度大審期短 學者憂醫護失信心加劇移民
免試引海外醫生 審5小時通過 較上兩次修例幅度大審期短 學者憂醫護失信心加劇移民
陳肇始盼明年下半年出醫學院名單
陳肇始盼明年下半年出醫學院名單
指未改「有限註冊」銜接安排 醫專稱改機制
指未改「有限註冊」銜接安排 醫專稱改機制
Fimmick遭黑客勒索 泄逾3.5萬人資料包括L'Oreal
Fimmick遭黑客勒索 泄逾3.5萬人資料包括L'Oreal
監警會文件遺的士 涉6投訴人13警1證人資料
監警會文件遺的士 涉6投訴人13警1證人資料
記錄戰况亦記人物故事 80年前戰地 發現張愛玲
記錄戰况亦記人物故事 80年前戰地 發現張愛玲
乙鏈感染增9人 32人群組10人出院
乙鏈感染增9人 32人群組10人出院
失業率跌至4.5% 學者料跌幅續放緩：除非通關
失業率跌至4.5% 學者料跌幅續放緩：除非通關
產婦失血亡 伊院事後改指引 顧問醫生：按當時指引「無可厚非」
產婦失血亡 伊院事後改指引 顧問醫生：按當時指引「無可厚非」
區議員剩151 四成泛民 原479席佔八成 鍾劍華：區會支離破碎
區議員剩151 四成泛民 原479席佔八成 鍾劍華：區會支離破碎
截查非裔漢檢冰毒 警遭踢傷
截查非裔漢檢冰毒 警遭踢傷
海關新關長：首務維護國安 何珮珊稱打擊「軟對抗」 提防書刊滲危害信息流入
海關新關長：首務維護國安 何珮珊稱打擊「軟對抗」 提防書刊滲危害信息流入
夫婦皆紀律部隊出身 與夫曾國衞不談公事
夫婦皆紀律部隊出身 與夫曾國衞不談公事
歡迎施政報告支援健康科技 初創：電子醫療治腦疾市場大
歡迎施政報告支援健康科技 初創：電子醫療治腦疾市場大
女經紀賣保險酒後斷片 男客戶否認強姦
女經紀賣保險酒後斷片 男客戶否認強姦
大灣區GBA專題：三橫四縱 灣區通世界
大灣區GBA專題：三橫四縱 灣區通世界
灣區手記：說港普＝你來自香港？ ／文：尚東美
灣區手記：說港普＝你來自香港？ ／文：尚東美
灣區一周
灣區一周
無牌醫療中心明年中可罰 政府未答醫療美容發牌否
無牌醫療中心明年中可罰 政府未答醫療美容發牌否
醫療總監身分不公開 民主黨質疑礙投訴
醫療總監身分不公開 民主黨質疑礙投訴
3中學生球場被招攬販毒 微信群組接單
3中學生球場被招攬販毒 微信群組接單
自編自導劫案 珠寶商騙保險金罪成
自編自導劫案 珠寶商騙保險金罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】指推倒一切 出爾反爾 禁電子煙 黃定光呻被政府擺上枱
【Emily】指推倒一切 出爾反爾 禁電子煙 黃定光呻被政府擺上枱
【Emily】經營困難停運山下見 台「保護傘」餐廳關閉
【Emily】經營困難停運山下見 台「保護傘」餐廳關閉
【Emily】反修例住3晚酒店 邵家輝任內最難忘
【Emily】反修例住3晚酒店 邵家輝任內最難忘
【Emily】長者疫苗接種日 羅蘭胡楓到場打氣
【Emily】長者疫苗接種日 羅蘭胡楓到場打氣
【Emily】推廣中華名句 楊潤雄選《靜夜詩》
【Emily】推廣中華名句 楊潤雄選《靜夜詩》
【Emily】消委會選網上精明購物王 送500蚊禮券
【Emily】消委會選網上精明購物王 送500蚊禮券