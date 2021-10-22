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Fimmick遭黑客勒索 泄逾3.5萬人資料包括L'Oreal

【明報專訊】總部位於香港的數碼營銷公司Fimmick CRM Limited，上月遭勒索軟件攻擊，部分由Fimmick處理的個人資料外泄，涉多間公司。個人資料私隱專員公署昨稱，受影響人數或逾3.5萬，實際數字待Fimmick核實，其中歐萊雅香港（L'Oreal Hong Kong）的客戶證實受影響。

麥當勞美贊臣9企通報私隱署

私隱公署表示，本月4日起陸續接獲Fimmick及其企業客戶的資料外泄事故通報，Fimmick電腦系統上月曾遭勒索軟件攻擊，該署6日聯絡Fimmick並於12日展開調查。截至昨日，公署得悉L'Oreal Hong Kong客戶證實受影響，外泄資料包括姓名、電話、電郵、住址、facebook帳戶名稱等。

公署另接獲9間公司就事件作資料外泄事故通報，均為Fimmick的企業客戶，包括保柏（亞洲）、可口可樂中國、美贊臣營養品（香港）、曼秀雷敦（亞洲太平洋）、香港麥當勞、雀巢香港、滴露等品牌所屬的利潔時、腕表零售商歐洲坊及綠坊市場發展。

私隱專員鍾麗玲呼籲，曾向上述公司提供個人資料者，包括成為有關產品會員或網上訂購產品的客戶提高警惕，受影響者應更換帳戶密碼、啟用雙重認證功能登入等；亦建議受影響機構若認為事件涉外泄客戶資料應盡快通報，並通知受影響客戶。

L'Oreal Hong Kong回覆稱高度關注事件，正與Fimmick緊密聯絡了解事態。

雀巢：只管有基本資料 可樂：未波及

雀巢香港回應查詢稱，Fimmick管有的只有基本個人資料，不包括信用卡及密碼資料，Fimmick亦稱暫沒證據顯示有雀巢客戶資料被不恰當使用，但不排除部分資料或泄漏。可口可樂稱，據Fimmick的信息，目前沒證據表明可口可樂任何數據受波及。

IT界稱手法變 籲公關應變

香港資訊科技商會私隱及網路安全副主席范健文表示，留意到Fimmick及相關公司的名稱有在暗網公開，近年黑客較多選知名公司，並在暗網公開公司名稱及所盜資料以增加交贖金誘因；又說每當加密貨幣升值，勒索軟件攻擊頻率亦增加。他說，黑客攻擊手法和頻率與兩年前大有不同，單是備份資料、加強防護或不足夠，籲企業亦要在公關層面預備應變。

相關字詞﹕勒索軟件 私隱專員公署

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