港聞

港聞二

指未改「有限註冊」銜接安排 醫專稱改機制

【明報專訊】立法會昨日三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》。醫學專科學院（醫專）昨發聲明稱，將繼續與政府和不同持份者進一步討論法例執行細節，履行把關角色，但同時對條例沒調整「有限度註冊」轉為「特別註冊」之銜接及追溯安排感可惜。多個病人組織歡迎條例通過，並要求特別註冊委員會明年7月公布認可醫學院名單。

醫專稱期望修例引入新途徑可吸引更多合資格非本地培訓醫生到公營醫療機構執業，以紓緩醫生人手短缺。對於條例沒就「有限度註冊」轉為「特別註冊」的銜接和可追溯計算的安排作調整，醫專感可惜。

醫專又稱現行有限度註冊制度以至醫專專科註冊資格審核機制，都沒把申請人「認可醫學資格」作必要考慮，基於上述考慮和公眾利益，醫專認為有必要檢視和修訂現行機制，履行當局所託付之把關角色。

社區組織協會連同病人權益協會、老人權益聯盟及婦女健康關注組發聲明歡迎通過修例。該些組織認為，負責制訂認可醫學院名單的特別註冊委員會，應包括醫委會的病人組織代表、教資會代表等；並要求政府和醫管局承諾及交代如何解決公營醫療輪候時間長等問題。

醫管局發言人稱，修訂後的條例對公共醫療服務可持續性十分重要，局方會配合政府宣傳特別註冊制度，全力配合及支援有關專科培訓需要，並積極參與食衛局成立的全新平台，與衛生署和醫專共同商議專科培訓事宜。

團體倡專科訓練涵醫專所有學院

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院長黃元山回應，修例向紓緩醫生短缺邁出重要一步。他續稱，根據基金研究報告，目前有兩成醫專轄下的分科學院未為非本地培訓醫生提供專科訓練，建議涵蓋所有分科學院。

相關字詞﹕醫生註冊條例

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