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陳肇始盼明年下半年出醫學院名單

【明報專訊】立法會昨日三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，新增「特別註冊」途徑引入非本地培訓醫生。食物及衛生局長陳肇始昨日在條例通過後稱，政府成立負責制訂認可醫學資格名單的「特別註冊委員會」，爭取本月底公布成員名單，11月內舉行第一次會議，期望明年下半年公布認可醫學院名單。

目標月底公布成員 下月開會

特別註冊委員會將由約10人組成，其中不多於4人由特首委任，包括3名醫委會委員。

林志釉盼多醫界加入把關

醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉昨向本報表示，醫委會本月例會沒討論上述委員會事宜，不知人選安排，亦不清楚會否由醫委會主席向政府提名。不過，林志釉認為最好由醫學界人士加入，因醫學院排名牽涉不少技術內容，業外委員或會「一頭霧水」。

特別註冊委員會須考慮各醫學院的課程教學語言及內容、國際排名，以及水平要與港大及中大相若。根據2021年的「QS世界大學排名」，全球首50名醫學院中，港大和中大醫學院分別排第39及40位，內地沒有醫學院躋身前50位。

至於2022年「泰晤士高等教育世界大學排名」，臨牀醫學及健康學科方面，港大和中大分別位於第20和52位；內地院校當中，清華大學排名高過港大排第7位，北京大學排第22位，復旦大學則排名47位。

陳肇始稱政府會成立新平台，邀請醫管局、衛生署和醫學專科學院共商專科培訓，包括每年每個專科的培訓學額等。

對於多名議員提出醫管局管理問題，政府會要求該局內部檢討和檢視。

相關字詞﹕醫管局 人手流失 特別註冊 海外醫生 醫生註冊條例

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