免試引海外醫生 審5小時通過 較上兩次修例幅度大審期短 學者憂醫護失信心加劇移民

「有限」可變「特別註冊」 明年迎首批

修例通過後，在認可醫學院畢業的港人醫生將可免試經「特別註冊」途徑返港執業，完成專科培訓後，或本身已是專科醫生，在公營醫療機構做滿5年並獲僱主滿意，可正式註冊及私人執業；若持專科資格的非港人，以及現時有限制註冊醫生都可加入特別註冊。申請由有限度註冊銜接到特別註冊，毋須等待當局公布認可醫學院名單，第一批合資格的醫生可望於明年銜接至特別註冊。

張華峰質疑醫護怕飯碗遭搶

法案委員會今年6月底開始審議，經3次審議後，港府為吸納部分意議員意見，8月底提出3項修訂，包括涵蓋非港人的專科醫生，經過共5次審議，立法會昨恢復二讀。會上大批立法會議員發言支持修例，其中金融服務界張華峰表示，專科門診輪候時間長，不少病人「等到死都未見到醫生」，質疑阻止政府引入海外醫生的醫護「是守護專業，還是守護飯碗？」

嘆螳臂當車 陳沛然批毁有效制度

陳沛然發言稱表示，政府在疫情期間修例是「政治決定」，嚴重打擊專業自主，雖然醫學界提出多個問題，並要求政府給多點時間與業界謀求共識，「政治現實告訴我們，在今日的議會議事廳內，其實單憑我一己之力，好像螳臂當車，無法改變政府立場和其他議員的投票決定」。

陳續稱，「（醫學界）不是如某議員所說，怕被搶飯碗」，大部分醫生反對修例是憂慮如何維持本港醫療水平，但現時政府「行政主導、長官意志、唯我獨尊」，修例並非對醫療制度問題對症下藥，而是「摧毁行之有效的考試制度，罔顧病人福祉」。

批發及零售界議員邵家輝和陳沛然分別提出修正案（見表），均被否決，其中邵的修正案因與政府修正案牴觸，政府方案獲通過後，邵的方案直接被否決。至於陳的修正案在分組點票下因兩票贊成、38票反對被否決，其中投贊成的民建聯劉國勳稱投錯票。至昨午近2時，即審議接近5小時後，立法會以39票贊成、1票反對通過三讀。

陳肇始未回應修補醫界關係

政府於8月底提出3項修訂前，沒諮詢醫學專科學院，食物及衛生局長陳肇始昨在條例獲通過後見記者，沒回應如何與醫學界修補關係。病人政策連線主席林志釉昨表示，政府修訂前未有諮詢其組織及醫專「不是好先例」，憂局方將來與各持份者合作會難協調。

港府過去5年內三度提出修訂《醫生註冊條例》，今次修例幅度最大，涉免試引入非港人專科醫生。港府2016年提出修例，以增加4名特首委任的醫委會業外委員，經過10次審議恢復二讀，在時任醫學界立法會議員梁家騮「拉布」下未能在會期完結前三讀表決。政府2017年再提修例，維持增加4名業外委員，但選舉和委任委員比例維持1比1，經過11次法案委員會，恢復二讀後不足6小時通過。

蔡堅：醫界細聲也被說喧嘩

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，政府是次修例是「霸王硬上弓」，不理醫學界聲音，擔心醫護對政府失去信任，加劇醫護移民潮，反而得不償失。對於今次通過修例是否太快，醫學會會長蔡堅回應「無得睇」，「醫學界出咁少聲都畀人話喧嘩、保護主義」。