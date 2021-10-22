前年灣仔衝突11人控暴動 控方：共同或協從參與

【明報專訊】10月灣仔衝突11名青年被捕 控方稱他們以共同犯罪或協從罪行原政府前年實施《禁蒙面法》後，大批市民於當年10月6日在港島示威，其後警方以暴動罪拘捕26人，其中11名年齡介乎16至29歲的男女昨日在區域法院受審。開案陳辭稱，各被告遭截停時均身穿深色衣物，全部被發現攜有示威者常見的裝備，包括頭盔、防毒面罩等。他們被截停或被控制前均身處暴動現場，故控方認為法庭可推論被告連同其他人，以共同犯罪或協從罪行的原則參與暴動。
涉案被告為6男5女，依次為女文員仇銘芝（27歲）、學生梁耀文（20歲）、建築工人黎樂恆（29歲）、女學生何高僑（18歲）、文員梁偉楓（26歲）、林姓男學生（17歲）、女社工張鳳嬌（27歲）、岑姓學生（16歲）、售貨員蘇朗豪（28歲）、余姓女學生（16歲）及女文員梁思婷（26歲）。
指穿深色衣物身處暴動現場
他們被控於前年10月6日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間，連同其他不明人士參與暴動。其中梁耀文、何高僑、林姓男學生、張鳳嬌、岑姓學生、余姓女學生及梁思婷，被控同日同地在軒尼詩道身處非法集結時，無合理權限或辯解而使用可能阻止識辨身分的蒙面物品。蘇朗豪另被控同日在軒尼詩道海外大廈外管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。
其中7人另被控違禁蒙面法
開案陳辭稱，當日下午灣仔軒尼詩道一帶被示威者佔據，交通嚴重癱瘓。示威者破壞鐵欄及使用磚塊作為路障，並在馬路上焚燒雜物。有示威者向警方防線投擲汽油彈，警方隨即向示威者發放催淚彈，多次展示黑旗及橙旗，警告他們停止攻擊及立即離開。新聞片段顯示，兩名身穿反光衣的人曾被示威者的汽油彈擲中着火。警方驅散示威者期間，追截及拘捕案中11名被告。案件今續。
【案件編號：DCCC 1018/20】
（反修例風暴）
相關字詞﹕在公眾地方管有攻擊性武器罪 蒙面 暴動罪 反修例運動 禁蒙面法