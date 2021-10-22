支聯5人未交資料案 控方申押後遭拒

鄒幸彤批控方做法損公義

法庭昨首先開庭處理煽動顛覆政權案，鄒幸彤撤回該案的保釋申請，案件押後至10月28日作保釋覆核。

至於支聯會拒絕提供資料案，涉及鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。控方先後兩次申請將案押後，首次押後的原因是等候徐漢光提出的司法覆核結果。控方稱，徐入稟挑戰警務處長向支聯會發信的合法性，既然上級法院會頒下裁決，有關爭議不宜在裁判法院處理。

辯方反駁指出，本案重點為（1）支聯會是否「外國代理人」及（2）警方發信要求支聯會提交資料是否合憲，屬裁判法院的司法管轄權範圍。鄒幸彤亦陳辭指，控方至今沒有證據證明支聯會是外國代理人，做法反常及驚人，被告無了期還押候審，「不只是公義遲來，亦令公義受損」（not only justice delayed is justice denied）。

控方再申押後以整理證據

羅官聽畢陳辭後，駁回控方因司法覆核而押後案件的申請。不過，羅官認為國安法是新的法律，控辯雙方應該在正審處理國安法第43條「實施細則」的詮釋問題。控方遂再次申請押後案件，指審訊爭議包含法律觀點，需時兩個月整理證據，包括被告的記者會發言紀錄、警方從支聯會會址檢走的約60箱文件，以及約150小時長的六四紀念活動片段等。

鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光就沒提供資料案申請保釋，其餘兩被告沒有保釋申請。羅官稱需時考慮保釋及押後事宜，決定今早頒下保釋決定，屆時將訂下第二次審前覆核的日子，其間5人須繼續還押。

【案件編號：WKCC3632-33/21 】

（港區國安法）