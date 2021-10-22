稱不考慮03年3項讓步 鄧炳強：23條不用「白紙草案」諮詢

稱以修訂前版本作立法起點

鄧炳強接受《信報》專訪表示，就23條立法的諮詢範圍，「初步唔會傾立唔立法，係必須立法」，至於採用哪種形式諮詢、諮詢期多長，他說未有定案。但他強調不會採用白紙草案形式，形容這樣做「可能要等一年都未開展到」，故認為未必適用於23條立法。

2003年七一遊行後，政府就23條立法作出3項修訂，包括內地組織被中央禁制後，從屬的本地組織不會在香港被禁；加入以公眾利益作為非法披露官方機密的抗辯理由；以及取消警方在沒有法庭手令，可入屋行使緊急調查權力。鄧炳強表示，當年的3項讓步將不作考慮，並會以修訂前的版本做立法起點，因2003年至今相隔18年，發生很多危害國安事件，現時必須重新思量。

至於23條立法會否與《港區國安法》看齊，是否不設陪審團及有域外管轄權，鄧炳強說目前未有定論。

政圈有傳鄧炳強的仕途或更上一層樓，甚至有望競選特首，鄧說現時先集中做好手上工作，對於參選特首「自問冇咁嘅才華」。