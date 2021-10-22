稱不考慮03年3項讓步 鄧炳強：23條不用「白紙草案」諮詢

【明報專訊】特區政府銳意在下屆立法會完成《基本法》第23條立法，保安局長鄧炳強接受報章專訪表示，諮詢不會採用「白紙草案」（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）形式，希望爭取在今屆政府任期完結前（明年6月）開展諮詢。他又說，2003年政府曾就立法作出的3項讓步的修訂，包括就披露官方機密設公眾利益辯解，將不作考慮，並會以修訂前的版本作為立法起點。
稱以修訂前版本作立法起點
鄧炳強接受《信報》專訪表示，就23條立法的諮詢範圍，「初步唔會傾立唔立法，係必須立法」，至於採用哪種形式諮詢、諮詢期多長，他說未有定案。但他強調不會採用白紙草案形式，形容這樣做「可能要等一年都未開展到」，故認為未必適用於23條立法。
2003年七一遊行後，政府就23條立法作出3項修訂，包括內地組織被中央禁制後，從屬的本地組織不會在香港被禁；加入以公眾利益作為非法披露官方機密的抗辯理由；以及取消警方在沒有法庭手令，可入屋行使緊急調查權力。鄧炳強表示，當年的3項讓步將不作考慮，並會以修訂前的版本做立法起點，因2003年至今相隔18年，發生很多危害國安事件，現時必須重新思量。
至於23條立法會否與《港區國安法》看齊，是否不設陪審團及有域外管轄權，鄧炳強說目前未有定論。
政圈有傳鄧炳強的仕途或更上一層樓，甚至有望競選特首，鄧說現時先集中做好手上工作，對於參選特首「自問冇咁嘅才華」。