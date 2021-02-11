無牌按摩院案 CCTV片「警官」打厚格 辯方質疑控方隱瞞 要求原片查看是否「常客」

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業男胡炳雄（61歲），4人暫准保釋。元、張、胡各被控一項管理賣淫場所，元、張同被控各一項管理賣淫場所及管理沒有有效牌照的按摩院罪，胡再被控一項管理沒有有效牌照的按摩院罪。

辯方大狀戴偉奧要求控方提供完整閉路電視片段，控方稱片段長達7500小時，涉16TB，全部提供是不可行，建議辯方到警署觀看再下載片段，遭辯方質疑有心隱瞞。

辯方另要求披露該高級警官的兩份供辭，惟控方稱，供辭只用作紀律聆訊，與本案無關，沒有將他列作證人，主要依賴環境證據和其他警員舉證，因此不論他是警員還是普通人，「It is not a matter（都不相關）」。

官：信高級警說法或影響被告

鄧官指出，他從新聞得悉本案性質，「Very senior officer went to that place（非常高級的警官曾到訪該處）」，而該處所被指是賣淫場所，相信該人的說法或會影響本案被告，考慮後另定下月展開內庭聆訊，讓雙方爭辯該供辭的相關性。

【案件編號：ESCC 1161/21】

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