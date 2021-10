無牌按摩院案 CCTV片「警官」打厚格 辯方質疑控方隱瞞 要求原片查看是否「常客」

4名被告為女按摩師李亦晴(36歲)、無業越南籍女子元秋香(34歲)、女按摩師張明芳(35歲)及無業男胡炳雄(61歲),4人暫准保釋。元、張、胡各被控一項管理賣淫場所,元、張同被控各一項管理賣淫場所及管理沒有有效牌照的按摩院罪,胡再被控一項管理沒有有效牌照的按摩院罪。

辯方大狀戴偉奧要求控方提供完整閉路電視片段,控方稱片段長達7500小時,涉16TB,全部提供是不可行,建議辯方到警署觀看再下載片段,遭辯方質疑有心隱瞞。

辯方另要求披露該高級警官的兩份供辭,惟控方稱,供辭只用作紀律聆訊,與本案無關,沒有將他列作證人,主要依賴環境證據和其他警員舉證,因此不論他是警員還是普通人,「It is not a matter(都不相關)」。

官:信高級警說法或影響被告

鄧官指出,他從新聞得悉本案性質,「Very senior officer went to that place(非常高級的警官曾到訪該處)」,而該處所被指是賣淫場所,相信該人的說法或會影響本案被告,考慮後另定下月展開內庭聆訊,讓雙方爭辯該供辭的相關性。

