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見旗袍學生「感興奮」 廚師展露械片判社服

【明報專訊】一名廚師涉於今年6月，在升降機內向一名穿旗袍校服的12歲女童展示一段由他自拍陰莖的影片，女童隨即逃離升降機並報警。廚師其後在警誡下稱「見到個學生妹著旗袍，我就有性興奮」，他早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪，昨日在觀塘裁判法院被判處150小時社會服務令，主任裁判官錢禮接納被告因壓力而犯案。

被告陳世龍（44歲），報稱廚師，被控於6月22日在鯉魚門廣場3號升降機內遊蕩，導致女童X合理地擔心本身的安全。

辯方昨日引述心理專家報告指，參與社會服務有助被告更生。錢禮聞言稱，但報告不建議判處感化令或社會服務令，又形容本案「奇怪」，質疑被告為何要拍下自己私處再向女童展示。辯方回應指被告已在求情信中展示悔意，並向女事主道歉，望法庭判處社服令。

案情指案發當日早上10時許，身穿旗袍校服的X放學後，途經鯉魚門廣場3樓並乘搭升降機，被告尾隨入內，並趁其他人離開升降機後靠近X，向X展示一條長約10秒、拍攝着陰莖的影片，X大驚下隨即按下5樓𨋢掣，待開門時逃離升降機並報警。翻查閉路電視片段後，巡邏警員發現被告的容貌與疑犯脗合，遂上前截查。被告在警誡下稱因控制不了性慾，「先喺部電梯入面畀我下體嘅片個學生妹睇，諗住嚇吓佢滿足吓自己」。

【案件編號：KTCC 1134/21】

相關字詞﹕露械 廚師 游蕩

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