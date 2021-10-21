消防移除危樹 鄰樹突塌擊傷頭

警方前晚約10時接獲報案，指打鼓嶺坪原路坪洋新村一棵6至8米高大樹倒下影響交通。消防昨晨到場移除危險樹木，至11時許，危樹旁另一棵約15米高大樹突然倒下，在附近工作的一名36歲消防員被擊中，面、頭及手腳受傷清醒，由救護車送院，送院時面部有多條傷痕、嘴角流血，並需以頸箍固定頭部。他經初步治理後情况穩定，留院觀察。

詹志勇疑兩樹不健康 不慎觸及倒下

意外後警方封鎖部分路段，暫列工業意外。消防處發言人表示，受傷消防員入職約10年，事發時有穿著個人合適保護裝備，包括配戴消防頭盔。消防處已就意外展開調查，並已通知勞工處。

樹木專家、教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇表示，相信擊中消防的塌樹為台灣相思，兩塌樹的樹皮發黑，懷疑主枝有變壞迹象，情况不健康。另外，兩棵樹樹腳較幼，加上枝節都主要集中在樹頂，造成「頭重腳輕」，出現「企唔穩」，不排除兩樹均連根拔起倒下。另外由於樹根多數盤纏在一起，若消防處理危樹時曾破壞樹根，旁邊大樹或有可能因樹根被破壞突然倒下。