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7歲童小息食糖鯁喉危殆 一度昏迷 教師按救護員指導急救

【明報專訊】西環薄扶林道香港潮商學校一名7歲非華裔小二女生，昨早小息期間疑吃啫喱糖時鯁喉，突然窒息昏迷，學校報警求助，有教師在當值救護員電話指導下為女生急救。救護車到場將女生送院，她經搶救後回復清醒，但情况危殆，需留院觀察。

香港潮商學校校長詹漢銘講述事發經過，稱當時小息剛結束，班主任離開班房轉堂，約1分鐘後，該課室有同學急步跑到隔壁課室向教師求助，稱該女生突然倒地，教師趕至，隨即用對講機召另一教師協助。另一教師趕至時發現女生口吐白沫、狀况危急，已立刻報警，當值救護員在電話中指示該教師為女生施心外壓，壓了一下女生已吐出紅色嘔吐物，教師先清理女生口腔內的嘔吐物，以免阻塞其呼吸。救護員及後趕至接手急救，女生送院治理後回復清醒，需留院。

邊吃邊談「食得好急」

詹漢銘續稱，綜合現場同學及教師說法，當時女生一邊與同學聊天，一邊進食類似啫喱糖的零食，形容是「一粒接一粒，食得好急」，其間突然整個人向後倒下失去知覺，懷疑是吃零食時太急引致鯁喉。他說校方現時容許小息時進食，之後戴回口罩，而校方每個學期都會與家長查詢學生有否食物敏感情况；並已就事件通知教育局，知會教師為其餘學生提供心理輔導，其中有一兩名學生情緒較差。教育局回應稱已知悉事件，會繼續和學校保持緊密聯繫，提供適切支援。

兒科專科醫生劉成志表示，小朋友鯁喉時，旁邊若有大人應即時施救，若窒息超過5分鐘，腦部有可能嚴重缺氧，造成生命危險。他稱小朋友氣管較細，進食魚蛋及提子等體積較大食物時容易鯁喉，建議家長可為子女切細食物，並提醒不要一邊吃一邊玩或聊天。另一兒科專科醫生張傑稱，圓形食物較容易鯁喉，如較大粒的糖、燒賣及魚蛋等，他指消防處建議的「謙烈治法」是最有效的施救方法，即從後環抱患者腹部，一手握拳，另一手抱拳，將拳頭放在肚臍上方、胸骨下方位置，不斷用力擠壓鯁喉者上腹。

醫生建議用「謙烈治法」施救

翻查資料，2018年1月，元朗佛教陳榮根紀念學校有一名8歲小三女生，在小息時疑吃墨魚丸鯁喉窒息暈倒操場，送院搶救，昏迷26日後不治。

相關字詞﹕鯁喉

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