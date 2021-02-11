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大灣區GBA專題：今冬能源供應嚴峻 粵發改委7招紓緩

【明報專訊】廣東省發改委日前舉行全省能源電力保障工作視像會議，分析研判今冬明春能源供需形勢，研究部署推動全省能源電力保障工作。會議指出，9月份廣東省出現較大的缺電，部分工業企業被迫限電，但在政府努力下，現時全省電力供應緊張形勢得到緩解，國慶以來用電基本得到保障，然而今冬明春能源供需形勢依然嚴峻，廣東能源電力保供工作仍然面臨較多困難和問題。

用電負荷七創歷史新高

統計顯示，今年以來，廣東經濟持續恢復，用電需求和負荷保持快速增長。1至9月全省全社會用電量達到6025億千瓦時，按年增長16.52%，兩年平均增長9.2%。用電負荷保持高速增長，全省最高統調負荷七創歷史新高，最高負荷需求達1.41億千瓦，按年增長11%。

對於之後的保供工作，會議提出，一要堅決保障民生用電和重點保障對象用能；二是全力增加電煤、天然氣等能源供應；三是持續加大政策支持，增強企業保供信心；四是加強精準調度，確保能源電力安全穩定供應；五是發揮市場調節資源優勢，合理疏導燃煤、燃氣機組發電成本；六是依法限制兩高（即高污染、高能耗）企業用能，確保完成年度能耗雙控目標；七是健全預防處置機制，加強能源安全風險管控。

建構新能源電力系統

會議強調，要謀劃推動能源供應工作，既要解決目前保供問題，也要着眼長遠高質量發展，特別是要統籌發展與安全、當前與長遠。一方面要加快一批天然氣發電、海上風電、核電、抽水蓄能、保底清潔煤電建設，加強煤炭、天然氣儲備能力建設，持續增強能源安全保障能力；另一方面要大力發展可再生能源，建構以新能源為主體的新型電力系統，推動新能源產業集群發展。

明報記者 陳子凌

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