大灣區GBA專題：今冬能源供應嚴峻 粵發改委7招紓緩

用電負荷七創歷史新高

統計顯示，今年以來，廣東經濟持續恢復，用電需求和負荷保持快速增長。1至9月全省全社會用電量達到6025億千瓦時，按年增長16.52%，兩年平均增長9.2%。用電負荷保持高速增長，全省最高統調負荷七創歷史新高，最高負荷需求達1.41億千瓦，按年增長11%。

對於之後的保供工作，會議提出，一要堅決保障民生用電和重點保障對象用能；二是全力增加電煤、天然氣等能源供應；三是持續加大政策支持，增強企業保供信心；四是加強精準調度，確保能源電力安全穩定供應；五是發揮市場調節資源優勢，合理疏導燃煤、燃氣機組發電成本；六是依法限制兩高（即高污染、高能耗）企業用能，確保完成年度能耗雙控目標；七是健全預防處置機制，加強能源安全風險管控。

建構新能源電力系統

會議強調，要謀劃推動能源供應工作，既要解決目前保供問題，也要着眼長遠高質量發展，特別是要統籌發展與安全、當前與長遠。一方面要加快一批天然氣發電、海上風電、核電、抽水蓄能、保底清潔煤電建設，加強煤炭、天然氣儲備能力建設，持續增強能源安全保障能力；另一方面要大力發展可再生能源，建構以新能源為主體的新型電力系統，推動新能源產業集群發展。

明報記者 陳子凌