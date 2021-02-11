大灣區GBA專題：專家教北上營商：首重法規選址

明報記者 黃清瑤

一直以來港人在內地經營生意都會遇上不少問題，當中，最大挑戰普遍為法規問題，畢竟香港與內地是兩個完全截然不同的法律體制。張海亮認為對香港投資者和企業家來說，開拓業務城市選址尤其重要，因為即使同為中國，但內地每個省份的行政、法規、行業監管都會有所分別。他舉例指，若香港投資者要在內地設立一個私募基金，首先要搞清楚私募基金所使用的貨幣，是在內地設立外幣基金，抑或人民幣基金，詳細了解後他會從深圳、上海或北京3個城市中作出建議。

省份不同監管迥異 宜逐一了解

「雖然中國已經開放外資在金融服務的業務拓展，但需要透過一些特殊政策，例如外商投資股權投資試點企業（QFLP）和合格境外機構投資者（QFII）來進入中國市場，雖然都是國家政策，但每個地方在審批政策上都有差異。」他續稱，地方選址、申請所需文件都是港人在內地經營生意初期必須要處理的問題。當公司在內地成立後，隨即迎來人才招聘、五險一金社會保障、稅務申報，以及每年財務報告等問題。若公司經營生意理想並想在內地其他城市擴充業務，申請過程及文件需求，可能會與原先進駐的城市不同，此時就需要諮詢公司協助。

至於內地企業有意在香港拓展業務，當中亦有需要向相關部門申請，有需要時更要向發改委備案，詳細說明業務內容。「只要投資是真實存在，商業作為主要目的，審批一般不會有很大問題，但如果是為轉移資金，就會受到很大監管。」張海亮表示，他服務的客戶包括美國標普500指數成分股公司、中小型企業，行業方面較多為金融服務包括私募基金、對冲基金、高科技、醫療服務行業及消費行業，大多是目前市場較流行的企業。他持續看好兩地業務交流前景，指出由2019年至今，公司協助內地企業進駐香港，或香港企業開拓內地市場，都分別錄得約12%增長。

本周初金管局正式公布19家銀行獲批推出跨境理財通業務，張海亮指，不少機構一直對跨境理財通感興趣，他相信理財通開通之後，將有更多外資到內地投資。他透露，卓佳主要客戶群為金融行業，佔整體客戶逾30%，「早於去年未有跨境理財通詳情時，我們已經接到大量查詢，想了解如何更好展開業務，不少機構早已為計劃作資料蒐集與籌備」。他坦言，跨境理財通推出令公司客戶增加，有助提升公司業務收益。除了理財通以外，前海深港合作區進一步拓展，相信亦會促進兩地之間的投資，如當地納稅人可享15%的企業所得稅減免，對香港或境外投資者及稀缺人才減收15%個人所得稅等。稅負下降有利業務擴張至其他城市，故張海亮對兩地投資業務增長持樂觀看法。

正確解讀政策 助生意經營

雖然中港融合是大勢所趨，惟早前內地對不同行業收緊監管政策，都令市場嘩然，股市連日震盪。張海亮則認為，這更提醒香港或海外者在進駐內地市場時，要須解讀政策的「限制與鼓勵」。他舉例說明，早前中國收緊私人補習規定，是為了減少民眾不必要的負擔，令教育資源均衡分配，而非限制發展；又如房地產方面，內地很多人炒賣房屋，加緊監管是要確保國民在住房方面的保障、減少溢價。因此，即使在內地經營房地產生意，只要不是增加房地產泡沫，發展也不會太差。他強調，正確解讀政策會對經營生意有正面影響。