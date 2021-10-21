針筒插港鐵職員頸 男子認傷人 求耶穌寬恕

犯案因職員經常查票

押後判刑 官索精神科報告

案情指，去年3月7日下午兩名身穿制服的港鐵職員，截停進入葵芳站大堂的乘客查票。另一名港鐵女職員看見被告彭偉明（35歲）慢慢從後走向尹姓職員，雙手拍打其肩膊，尹感痛楚大叫。被告即跳過閘機，離開現場。

涉案針筒是空針，針嘴完整。職員被送院診治，醫療結果指他頸部痛楚，流血及輕微頭暈，右後頸發現一處小於一毫米微細傷口，其他身體狀况正常。

警員翻查閉路電視後，於去年3月27日到被告家中拘捕他，並發現兩張不屬於被告的銀行卡及八達通卡。被告警誡下承認想令該職員受傷，否認有意圖殺他，並稱職員經常查票，所以憎恨他們。

他其後在社工陪同下錄影會面時稱，他的外套內有全新連包裝的針筒，並打算指嚇向他查票的港鐵職員。至於銀行卡及八達通卡，分別在自動櫃員機及巴士站拾獲。

【案件編號：DCCC 677/20】