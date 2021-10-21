港聞

港聞二

針筒插港鐵職員頸 男子認傷人 求耶穌寬恕

【明報專訊】港鐵職員去年於葵芳站查票時，遭一名35歲男子用針筒刺傷後頸，警方調查後到疑兇家中將其拘捕，並發現兩張不屬被告的銀行卡及八達通。涉案男子被控一項傷人及3項盜竊罪，昨在區域法院承認控罪。沒有法律代表的他在庭上表示，知道自己犯了嚴重罪行，面對很長刑期，並稱「我祈求耶穌寬恕我嘅罪」，重申自己沒有精神病。案件押後至11月11日判刑，其間為被告索取精神科及背景報告。

犯案因職員經常查票

押後判刑 官索精神科報告

案情指，去年3月7日下午兩名身穿制服的港鐵職員，截停進入葵芳站大堂的乘客查票。另一名港鐵女職員看見被告彭偉明（35歲）慢慢從後走向尹姓職員，雙手拍打其肩膊，尹感痛楚大叫。被告即跳過閘機，離開現場。

涉案針筒是空針，針嘴完整。職員被送院診治，醫療結果指他頸部痛楚，流血及輕微頭暈，右後頸發現一處小於一毫米微細傷口，其他身體狀况正常。

警員翻查閉路電視後，於去年3月27日到被告家中拘捕他，並發現兩張不屬於被告的銀行卡及八達通卡。被告警誡下承認想令該職員受傷，否認有意圖殺他，並稱職員經常查票，所以憎恨他們。

他其後在社工陪同下錄影會面時稱，他的外套內有全新連包裝的針筒，並打算指嚇向他查票的港鐵職員。至於銀行卡及八達通卡，分別在自動櫃員機及巴士站拾獲。

【案件編號：DCCC 677/20】

相關字詞﹕盜竊 傷人 針筒 查票 港鐵

上 / 下一篇新聞

圖搶槍紮鐵工囚7年 反修例案第二重 官：區院權限不足反映刑責 同案拒捕男生入更生中心
圖搶槍紮鐵工囚7年 反修例案第二重 官：區院權限不足反映刑責 同案拒捕男生入更生中心
拆國旗燒水馬 青年囚4年7月
拆國旗燒水馬 青年囚4年7月
「桔梗」兩負責人涉藏棍盾 撤控守行為1年
「桔梗」兩負責人涉藏棍盾 撤控守行為1年
已婚婦不滿性伴結新歡 闖屋殺龜囚16月
已婚婦不滿性伴結新歡 闖屋殺龜囚16月
潘母促特事特辦審訊陳同佳 港主動協調 鄧炳強：中國台灣操弄政治 陸委：矮化台方
潘母促特事特辦審訊陳同佳 港主動協調 鄧炳強：中國台灣操弄政治 陸委：矮化台方
無人應邀赴記招 隔空質問 潘母：其身不正 當然不敢見人
無人應邀赴記招 隔空質問 潘母：其身不正 當然不敢見人
如心納檢疫酒店「可賺多啲」 事主：撤婚宴原因
如心納檢疫酒店「可賺多啲」 事主：撤婚宴原因
擬削區會撥款權改諮詢防火滅罪會 徐英偉：好有代表性
擬削區會撥款權改諮詢防火滅罪會 徐英偉：好有代表性
原定獄中宣誓 梁錦威稱被取消
原定獄中宣誓 梁錦威稱被取消
80億國安開支報告 沒披露明細 葉劉：防揣測行動策略 羅健熙：惹「秘密警察」質疑
80億國安開支報告 沒披露明細 葉劉：防揣測行動策略 羅健熙：惹「秘密警察」質疑
陸頌雄稱國殤之柱「反共圖騰」 鄧炳強：不涉刑事
陸頌雄稱國殤之柱「反共圖騰」 鄧炳強：不涉刑事
無法查投訴 鄧：30次促記協供資料
無法查投訴 鄧：30次促記協供資料
無遵強檢 金獅花園17人罰款
無遵強檢 金獅花園17人罰款
調查：42%港人打算移民 去年相若
調查：42%港人打算移民 去年相若
東涌停車場檢7艘大飛 17歲負責人被捕
東涌停車場檢7艘大飛 17歲負責人被捕
劏房租管下年1月生效 業主趁空窗 訂4年租約
劏房租管下年1月生效 業主趁空窗 訂4年租約
住戶引述業主：加租百分之十不過分
住戶引述業主：加租百分之十不過分
議員質詢3年上樓未兌現 陳帆：目標不變 需等20年
議員質詢3年上樓未兌現 陳帆：目標不變 需等20年
控方申簽保守行為 輔警偷碌柚麵包獲撤控
控方申簽保守行為 輔警偷碌柚麵包獲撤控
大灣區GBA專題：專家教北上營商：首重法規選址
大灣區GBA專題：專家教北上營商：首重法規選址
大灣區GBA專題：京港交易所定位不同
大灣區GBA專題：京港交易所定位不同
大灣區GBA專題：今冬能源供應嚴峻 粵發改委7招紓緩
大灣區GBA專題：今冬能源供應嚴峻 粵發改委7招紓緩
7歲童小息食糖鯁喉危殆 一度昏迷 教師按救護員指導急救
7歲童小息食糖鯁喉危殆 一度昏迷 教師按救護員指導急救
活牛批發價加 今年第二次 肥牛加價8% 肉檔料每斤貴10元
活牛批發價加 今年第二次 肥牛加價8% 肉檔料每斤貴10元
消防移除危樹 鄰樹突塌擊傷頭
消防移除危樹 鄰樹突塌擊傷頭
見旗袍學生「感興奮」 廚師展露械片判社服
見旗袍學生「感興奮」 廚師展露械片判社服
張曉卿：這樣的緣分永遠不能忘記——懷念好朋友江迅
張曉卿：這樣的緣分永遠不能忘記——懷念好朋友江迅
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】追唔追多個？容海恩：連任先考慮
【Emily】追唔追多個？容海恩：連任先考慮
【Emily】官員議員打流感針 陳姑娘紮住手幫忙
【Emily】官員議員打流感針 陳姑娘紮住手幫忙
【Emily】新副局胡健民畀記者考起
【Emily】新副局胡健民畀記者考起
【Emily】港台《盤點政策》首集訪問林鄭
【Emily】港台《盤點政策》首集訪問林鄭
【Emily】民記民調：六成人盼北都10年內搞掂
【Emily】民記民調：六成人盼北都10年內搞掂
【Emily】黨友賀壽 林健鋒「登七」願望係通關
【Emily】黨友賀壽 林健鋒「登七」願望係通關