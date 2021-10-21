針筒插港鐵職員頸 男子認傷人 求耶穌寬恕

【明報專訊】港鐵職員去年於葵芳站查票時，遭一名35歲男子用針筒刺傷後頸，警方調查後到疑兇家中將其拘捕，並發現兩張不屬被告的銀行卡及八達通。涉案男子被控一項傷人及3項盜竊罪，昨在區域法院承認控罪。沒有法律代表的他在庭上表示，知道自己犯了嚴重罪行，面對很長刑期，並稱「我祈求耶穌寬恕我嘅罪」，重申自己沒有精神病。案件押後至11月11日判刑，其間為被告索取精神科及背景報告。
犯案因職員經常查票
押後判刑 官索精神科報告
案情指，去年3月7日下午兩名身穿制服的港鐵職員，截停進入葵芳站大堂的乘客查票。另一名港鐵女職員看見被告彭偉明（35歲）慢慢從後走向尹姓職員，雙手拍打其肩膊，尹感痛楚大叫。被告即跳過閘機，離開現場。
涉案針筒是空針，針嘴完整。職員被送院診治，醫療結果指他頸部痛楚，流血及輕微頭暈，右後頸發現一處小於一毫米微細傷口，其他身體狀况正常。
警員翻查閉路電視後，於去年3月27日到被告家中拘捕他，並發現兩張不屬於被告的銀行卡及八達通卡。被告警誡下承認想令該職員受傷，否認有意圖殺他，並稱職員經常查票，所以憎恨他們。
他其後在社工陪同下錄影會面時稱，他的外套內有全新連包裝的針筒，並打算指嚇向他查票的港鐵職員。至於銀行卡及八達通卡，分別在自動櫃員機及巴士站拾獲。