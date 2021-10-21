議員質詢3年上樓未兌現 陳帆：目標不變 需等20年

政府在施政報告表示，已覓得未來10年約350公頃土地，可建約33萬個公營房屋單位，首5年約1/3單位落成，約2/3單位料於後5年落成，出現「頭輕尾重」情况。

李慧琼：只要年建3萬伙

10年可追到目標

民建聯李慧琼昨在立法會上批評，政府未能承諾何時重新做到3年上樓，要求政府交代。陳帆表示，3年獲編配上樓是房委會一向目標，按目前推斷，未來10年公屋需求約為30.1萬伙，假設未來10年沒有新公屋申請，相信10年後可滿足現時需求；計及新申請者則相信10多年至20年後，「應該可做到3年上樓」。他強調，目前未有新增輪候人數等具體數據，又稱短期內將增加過渡房屋、現金津貼及劏房租管解決房屋問題。

李慧琼批評政府態度肯定是「拚疲」（懈怠），完全不理解市民等上樓痛苦。她稱目前每年新增公屋申請平均約2萬宗，認為政府只要每年興建約3萬伙，連同每年回收約1萬個公屋單位編配，相信10年可追到目標。

民建聯劉國勳表示，現時新界土地地積比大多為5至6倍，建議政府參考市區調高新界地積比到7至8倍，以求短期內增加供應。陳帆表示，如土地、交通、環境配合，地積比已可較一般提升約三成；未來北部都會區發展，相信待發展局、規劃署等改變土地用途規劃時，會同時轉變地積比率。