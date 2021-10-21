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劏房租管下年1月生效 業主趁空窗 訂4年租約

【明報專訊】立法會三讀通過劏房租務管制條例草案，料明年1月下旬正式實施。有團體稱，不少業主趕在條例通過前加租，更趁生效前「空窗期」與劏房戶訂立長達4年租約，以避過新例規管；有議員斥當局不設起始租金令條例「走樣」。運輸及房屋局長陳帆重申，現階段未有客觀數據制定起始租金。

初犯罰款1萬 未管起始租金

立法會昨以37票贊成、2票棄權，三讀通過《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》（條例），將於刊憲後3個月、即明年1月下旬開始生效，屆時劏房業主須與租客簽訂標準租約，租戶享「2+2」合共4年租住權保障，每2年續租加租上限則由草案原先提議的15%，下調至10%，業主濫收租客費用即屬違法，初犯罰款1萬元，再犯可罰2.5萬元；惟未規管起始租金。

田北辰批明知提前加租不堵漏

民建聯柯創盛在會上說，陳帆早前受訪提到業主提前加租不普遍的說法，令很多劏房租戶無奈，他說很多業主趁法例生效前加租，盼局方能縮短空窗期，不要多於3個月。實政圓桌田北辰質疑，陳帆說「提前加租不普遍」，反映當局明知有業主提前加租、條例有漏洞，但仍不設立起始租金，業主每簽新約都可自行定價，令條例「好事變壞事」，「含淚」投棄權。

陳帆：未掌握市場數據

難客觀制定起始租金

陳帆稱，制定租金要視乎經濟環境、單位質素等，加上很大部分劏房租戶都是低收入家庭，質疑業主不可能完全忽略這些因素大幅加租。至於起始租金，陳帆重申，現時逾11萬間劏房各有不同特徵，租金水平因而有別，現階段未掌握劏房市場的租金數據，制定客觀、公平機制以決定起始租金並不可行，稱希望先透過條例，規定業主須在租期開始後的60日內，向差估署提交租賃資料，讓差估署能適時收集市場上分間單位的租金資訊和實際情况，以便評估及檢討條例成效，並適時考慮進一步措施。

全港關注劏房平台成員賴建國表示，空窗期加租相當嚴重，已聞不少街坊陸續被加租或重訂租約；他稱不少劏房業主濫收水電費，例如每度電收2元，原則上在條例通過後，仍可收取同一水平費用，「有些劏房戶跟業主訂立4年租約，就算租管生效，未來幾年都不受保障」。他認為劏房住戶議價能力很低，基本上沒有選擇，建議政府盡快堵塞空窗期漏洞。

香港業主會會長佘慶雲批評，條例最大「致命傷」是設4年租住權，提到近月協助一名在太子經營劏房的業主入稟追討欠租，該業主5年前以月租1800元出租一間約60呎的劏房予一名租客，5年間未有加租，雖然成功追討約8個月欠租，但業主得悉即將實施劏房租管後「覺得好煩」，亦「唔差在些少錢」，決定拆掉單位內所有劏房。他預料，在條例正式生效前，起碼一成劏房業主退市，估計有兩萬多名劏房住戶要另覓住處。

相關字詞﹕劏房 劏房租管

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