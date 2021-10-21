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東涌停車場檢7艘大飛 17歲負責人被捕

【明報專訊】警方根據情報分析及深入調查，昨日在東涌一個露天停車場搗破一個儲存走私快艇場地，以「為走私用途而建造船隻」拘捕有黑社會背景、17歲姓陳停車場男負責人，行動中檢獲7艘經改裝快艇及12部舷外引擎，總值約500萬元。

另檢12部舷外引擎 連艇共值500萬

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，早前接獲線報，指不法分子為逃避追查，將走私快艇由海上遷移往陸上，收藏於偏僻隱蔽地點，經深入調查後鎖定一個位於東涌道北私人露天停車場。

新界南總區反三合會行動組探員，聯同新界南衝鋒隊、大嶼山警區軍裝及刑事部及水警總區刑事部，昨早11時許，持法庭手令突擊搜查面積約15,000呎停車場，停車場由空地與10多個貨櫃辦公室組成，探員於停車場近草叢的角落，發現7艘懷疑被用作走私的改裝快艇，快艇長8至13米、闊約1.5米，當中有兩艘分別裝有兩部400匹舷外引擎，另外檢獲8部150至400匹舷外引擎、一批維修工具及疑作走私活動用的長梯，總值約500萬元。

部分改裝快艇海上航速可達時速逾50浬，相等於陸上時速80公里以上。另外，快艇編別碼不清晰及油漆剝落，將向海事處了解快艇有否登記，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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