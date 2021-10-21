調查：42%港人打算移民 去年相若

亞太研究所共成功訪問了716名18歲或以上的市民，就香港是否適合居住與生活評分的平均值為52.1分，較去年9月的49.6顯著上升。

移民因不民主佔比最多

調查了解受訪者移民意向，連續3年有逾四成受訪者表示如有機會打算移民外地，另約12%受訪市民「有打算」移居內地。有移民外地意願的受訪市民中，近四成（38.7%）表示近期有為移民或移居做準備，相比去年9月，有做準備的受訪市民比例略為增加。

目的地方面，有移民意願的受訪者，除14.8%表示不知道或未決定目的地之外，最多人選英國（26.1%），其次是加拿大（14.0%）、澳洲（11.0%）和台灣（7.5%）。在促使其打算移民的本地因素中，最多受訪者提及香港政治不民主、不滿政府、香港政治爭拗太多，和香港自由變壞。至於促使他們打算移民的外地因素方面，最多人是因為外地自由及人權情况較好。

半數料移民趨增 對港影響負面

對未來一年將移民海外的人數，51.1%受訪者認為會增加，9.9%認為會減少。至於移民潮對香港產生的影響，13.4%認為正面，48.8%認為負面，亦有24.7%認為沒有影響。