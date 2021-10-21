無遵強檢 金獅花園17人罰款

昨增4輸入個案 全已接種疫苗

沙田民政事務處聯同沙田警區、衛生署及醫療輔助隊昨上午6時至約11時，在金輝閣要求住客提供曾接受新冠檢測結果的電話短訊或相關證明，行動共檢查340人，17人被發現違反強制檢測公告。

至9月涉處所防疫檢控1993宗

食物及衛生局長陳肇始書面答覆立法會議員質詢時表示，俗稱「限聚令」的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），由去年3月底生效至今年9月期間，執法部門合共發出21,832張定額罰款通知書，並作出355宗檢控。

至於規管處所的第599F章，由去年3月底至今年9月，執法部門向食肆發出528張定額罰款通知書，檢控則有1993宗。表列處所方面，同期當局發出187張定額罰款通知書，檢控有592宗。俗稱「口罩令」的第599I章方面，截至9月，執法部門合共發出4927張定額罰款通知書及檢控58次。

另外，截止10月17日的一星期，衛生署共接獲32宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並無醫管局呈報涉及曾經在離世前14日接種疫苗人士或於接種疫苗有潛在關連的死亡報告，亦無接獲12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

昨日商務及經濟發展局長邱騰華在立法會會議上表示，明白香港及內地早日通關的重要，正爭取盡快舉行第二次兩地專家的對接會議。

（新冠疫情）