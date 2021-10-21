無遵強檢 金獅花園17人罰款

【明報專訊】本港昨日新增4宗新型冠狀病毒確診，其中3人為外傭，分別由菲律賓和印尼抵港；另外一人從新加坡抵港。4個確診者全部都已接種疫苗，其中3人帶L452R變種病毒，而昨日本港有少於5宗初步確診。另外，沙田民政事務處昨在金獅花園第一期金輝閣執法，發現17人違反強制檢測公告，已向他們處定額罰款5000元及/或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。
昨增4輸入個案 全已接種疫苗
沙田民政事務處聯同沙田警區、衛生署及醫療輔助隊昨上午6時至約11時，在金輝閣要求住客提供曾接受新冠檢測結果的電話短訊或相關證明，行動共檢查340人，17人被發現違反強制檢測公告。
至9月涉處所防疫檢控1993宗
食物及衛生局長陳肇始書面答覆立法會議員質詢時表示，俗稱「限聚令」的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），由去年3月底生效至今年9月期間，執法部門合共發出21,832張定額罰款通知書，並作出355宗檢控。
至於規管處所的第599F章，由去年3月底至今年9月，執法部門向食肆發出528張定額罰款通知書，檢控則有1993宗。表列處所方面，同期當局發出187張定額罰款通知書，檢控有592宗。俗稱「口罩令」的第599I章方面，截至9月，執法部門合共發出4927張定額罰款通知書及檢控58次。
另外，截止10月17日的一星期，衛生署共接獲32宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並無醫管局呈報涉及曾經在離世前14日接種疫苗人士或於接種疫苗有潛在關連的死亡報告，亦無接獲12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。
昨日商務及經濟發展局長邱騰華在立法會會議上表示，明白香港及內地早日通關的重要，正爭取盡快舉行第二次兩地專家的對接會議。
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