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無法查投訴 鄧：30次促記協供資料

【明報專訊】香港記者協會向監警會轉介27宗前年反修例運動期間，警員涉對新聞工作者過度使用武力的投訴，警方稱26宗因記協或當事人沒提交進一步資料，歸類為「無法追查」個案。保安局長鄧炳強昨稱警方過去兩年逾30次要求記協提供投訴人資料及聯絡方法，但未獲回覆；記協反駁指曾回覆，亦曾提醒涉事記者如要投訴獲處理，須親身及以真名投訴。

監警會昨晚回應日前記協聲明，提到監警會主席及秘書長在定期傳媒發布會多次重申，投訴人運用投訴權利時，亦有義務和責任配合投訴警察課調查，並再三呼籲投訴人盡快提供詳細資料及直接聯絡方法，惟最終不獲記協或投訴人配合，使兩層架構投訴警察制度未能充分發揮職能。

記協：有回覆 事主不信制度

鄧炳強表示，27宗個案並無投訴人資料與聯絡方法，過去兩年警方逾30次要求記協將警方聯絡方法交予投訴人，或將投訴人資料交警方，從而公平公正調查，但不知基於什麼原因，記協無提供。他說警方只是收到指控及照片，「但我們需要由人講出嚟」，又說不敢揣測記協為何沒回覆，「交番畀大家判斷」。

記協主席陳朗昇指記協先後收到投訴警察課8封信及6封電郵，亦曾回覆對方，包括提及記者對投訴機制的關注。他說記協曾提醒投訴的記者，如要投訴獲處理須親身及用真名投訴，但他們不願意，可能因為對投訴制度沒信心。

相關字詞﹕警察 投訴警察課 陳朗昇 記協 鄧炳強

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