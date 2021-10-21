無法查投訴 鄧：30次促記協供資料

監警會昨晚回應日前記協聲明，提到監警會主席及秘書長在定期傳媒發布會多次重申，投訴人運用投訴權利時，亦有義務和責任配合投訴警察課調查，並再三呼籲投訴人盡快提供詳細資料及直接聯絡方法，惟最終不獲記協或投訴人配合，使兩層架構投訴警察制度未能充分發揮職能。

記協：有回覆 事主不信制度

鄧炳強表示，27宗個案並無投訴人資料與聯絡方法，過去兩年警方逾30次要求記協將警方聯絡方法交予投訴人，或將投訴人資料交警方，從而公平公正調查，但不知基於什麼原因，記協無提供。他說警方只是收到指控及照片，「但我們需要由人講出嚟」，又說不敢揣測記協為何沒回覆，「交番畀大家判斷」。

記協主席陳朗昇指記協先後收到投訴警察課8封信及6封電郵，亦曾回覆對方，包括提及記者對投訴機制的關注。他說記協曾提醒投訴的記者，如要投訴獲處理須親身及用真名投訴，但他們不願意，可能因為對投訴制度沒信心。