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陸頌雄稱國殤之柱「反共圖騰」 鄧炳強：不涉刑事

【明報專訊】港大要求已宣布解散的支聯會本月13日限期前移走《國殤之柱》，否則視為放棄，至今港大未採取行動。工聯會陸頌雄昨指控國殤之柱為「反共反中圖騰」、荼毒年輕人，問警方會否協助港大清理「垃圾」。保安局長鄧炳強稱如涉刑事成分便會跟進，但社會似乎集中討論大學是否容許擺放、律師行是否受政治壓力，以上不涉刑事。支聯會清盤人蔡耀昌不同意陸的說法，促請他「憑良心說話」。

陸稱「荼毒年輕人」「垃圾」

蔡耀昌促「憑良心說話」

保安局建議行政長官會同行政會議從公司登記冊剔除支聯會，工聯會麥美娟昨關注進展及會否全面追究支聯會成員涉顛覆國家政權。鄧炳強稱已將其與警務處長的建議、支聯會申述交予行政長官會同行政會議考慮；案件司法程序已展開，不便透露詳情，但重申組織及成員犯下的罪，刑責不會因解散而抹走，警方會繼續追究。

陸頌雄關注象徵悼念六四事件的國殤之柱，斥其「多年來唔知蠱惑咗幾多年輕人」，成為「反中反共圖騰」，最近港大要求支聯會「清理呢件垃圾」，惟支聯會「A字膊」解散及不願搬走國殤之柱，陸又指有外國勢力介入導致美國孖士打律師行「有啲驚」而不再代表港大。他斥「呢件垃圾荼毒好多年輕人」，問警方會否協助港大處理這件「垃圾」及執法，防止其繼續危害國家安全。

鄧：倘涉刑事會跟進

鄧炳強回應，如國殤之柱涉刑事成分，當然會跟進，但似乎社會上討論是集中大學是否容許擺放、原代表港大的律師行是否受了政治壓力，「這些都不是在我們刑事法例入面」。

蔡耀昌接受查詢表示，不同意陸頌雄說法，「唔知佢憑咩嘢咁講」，「希望佢可以憑良心說話」，希望任何人講任何說話，都能提出理據。他冀港大能繼續擺放國殤之柱。

相關字詞﹕蔡耀昌 港大 六四事件 支聯會 陸頌雄 國殤之柱

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