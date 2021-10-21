80億國安開支報告 沒披露明細 葉劉：防揣測行動策略 羅健熙：惹「秘密警察」質疑

劃經常、非經常開支兩大類

不涉駐港國安公署經費

財政司長辦公室向立法會提交就維護國家安全開支的專門款項的控制和管理的報告。報告指考慮到國安委、警務處國安處、律政司維護國安檢控科人員編制和執行維護國家安全任務所需開支，財政司長撥出80億元專門款項用作維護國安未來數年開支。支出主要分兩大類，第一是經常開支，包括薪酬及津貼、專門服務聘用費用、租金、其他營運和行政支出；第二是非經常開支，包括小型建築工程、專門設備、系統設置、機械。撥款不涉駐港國安公署經費，經費由中央財政保障。

財政司：國安法訂明不公開

報告沒交代開支細節，財政司長辦公室解釋，國安法第14條訂明，國安委工作信息不予公開，因此不會進一步披露該筆款項使用細節，又指很多司法管轄區都視國家安全開支及人手編制為高度機密，不會公開細節。

報告指考慮到維護國家安全工作的特殊及機密性質，國安委秘書處設有專屬會計財務小組，處理相關工作收支安排和財務，並直接向財政司長匯報。財政司長亦安排對帳目進行獨立財務審計。

葉劉淑儀表示，撥款80億元「值得」，指國安開支用以保障本港安全，結束了2019年的「暴亂」。她同意不便公開開支細節，以免給人揣測國安行動的策略，「例如公開伙食費，便被猜測（國安部門）有多少人」，指外國也保密相關資料。

羅健熙認為，若政府一直拒公開國安開支細節、資訊透明度低，市民必然會質疑是否有何隱瞞，他質疑開支細節「有什麼秘密」。他認為如想提高市民對國安團隊的認受性及信任，「大家要知你做什麼」，但政府在國安開支細節方面「什麼都不講」，會令市民質疑國安處是否「秘密警察」。