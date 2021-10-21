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擬削區會撥款權改諮詢防火滅罪會 徐英偉：好有代表性

【明報專訊】立法會民政事務委員會昨舉行特別會議，討論政府以區議會大量議席懸空為由，提出暫停由現屆區議會審批社區參與計劃和地區小型工程撥款，改由民政事務總署、康文署等聽取地區意見後提議項目。民政事務局長徐英偉表示，政府日後亦會諮詢地區防火、滅罪、分區委員會等，形容三個會「的確好有地區代表性」。

深水埗區議會主席、民協覃德誠回覆稱，對政府做法感失望，質疑政府有心「矮化」區議會，從市民角度區議會是唯一可參與的架構。西貢區議會主席周賢明批評當局無交代諮詢3個地區會和區議會的比重、諮詢方式。

區議員質疑矮化 批無交代諮詢比重

委員會昨同意政府提出的修改，將向財委會就基本工程儲備基金的相關整體撥款安排中作技術修訂。

徐英偉會上稱，有相當大比例的議席懸空；截至10月4日，有14個區議會人數少於一半，形容區議會失去廣泛代表性，將數千萬撥款交由數個區議員審批「唔係幾合理」。徐英偉說，「好多朋友問幾時補選」， 引述政制及內地事務局回應稱，需先做好未來立法會和特首選舉。

旅遊界姚思榮關注今屆區會審批項目數字與過往分別。徐英偉指，截至3、4月，區議會批出文化撥款跌76%、體育撥款跌近八成；區議會去年批出社區參與計劃撥款項目有3600多個，比「正常」的議會、2019年少2000多個。至於地區小型工程計劃，區議會在過去18個月批出440項，但上屆同一時期已批出740項。至於第七屆區議會處理撥款安排，他說要有待將來地區行政如何檢討再決定。

周賢明反駁，徐英偉的比較不成立，去年主因是疫情，當區區議會即使有批出文化、體育、社區參與活動撥款，亦因疫情用不到，如回歸活動。覃德誠指，區議會批出項目減少或因申請少、審批關卡多，如深水埗有「空氣質素」研究，被民政處「hold住」（擱置），並認為「是民政唔補選令議會不夠人」。

相關字詞﹕民政事務局 徐英偉 區議會撥款

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