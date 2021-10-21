如心納檢疫酒店「可賺多啲」 事主：撤婚宴原因

海關徹查 事主促賠償

荃灣西如心酒店近日發電郵予大批預訂了Nina Ballroom舉行婚宴的客人，指「未能提供宴會服務」，要求婚宴延期至明年3月、退訂或另選酒店內其他場地等。酒店早前回覆查詢時拒絕解釋確實原因，而涉事宴會廳在事件後被揭發無持食肆牌照。

政府前日公布第六輪指定檢疫酒店名單，包括新加入的荃灣西如心酒店（低座），公布提及當局是在9月24日發信邀請酒店申請加入計劃。Nina Ballroom設於酒店7樓，而按檢疫酒店規定，除已作有效分隔的大堂範圍、停車場等外，公眾不得進入酒店範圍，直至此輪計劃完結，即明年2月28日；有受影響準新人質疑酒店銷售手法，指申請成為檢疫酒店可「賺多啲錢」，認為突然取消他們預訂「並非意外（引致）」。

酒店：其他宴會場地續運作

據政府公布，該酒店將提供480間房，房價介乎990至4100元，事主質疑若由12月起至明年2月底，即使以最平房租全數租出房間，收入亦超過4000萬元。酒店昨晚回覆稱會按防疫要求，分開高低兩座運作，而Nina Ballroom以外其他宴會場地均繼續運作，提供服務；至於取消預訂是否與加入為檢疫酒店有關，酒店無正面回應。

海關表示，就該酒店突取消婚宴預約一事，截至昨午共接獲4宗投訴，海關已聯絡投訴人和展開調查，並指根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，沒合理理由相信能在指定時間內供應產品等，即屬違法。消委會亦表示收到對涉事酒店的零星投訴個案，指商戶有責任按合約條款履行服務。