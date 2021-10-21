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港聞二

無人應邀赴記招 隔空質問 潘母：其身不正 當然不敢見人

【明報專訊】潘曉穎母親早前邀保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤、聖公會教省秘書長管浩鳴、民建聯議員李慧琼和周浩鼎，以及陳同佳偕其父母昨公開對質，結果昨日無一應邀，潘母形容「其身不正的人，當然不敢見人」，她提到女兒仍未沉冤得雪時一度哽咽，指案件已拖了4年，一直拖下去，令她非常痛苦。

指周浩鼎李慧琼毁民建聯公信

頭戴黑帽、身穿黑衣的潘母昨隔空質問鄧炳強，指陳同佳僅就洗黑錢罪服刑完畢，未因殺人受罰，卻已更生做普通人，政府讓隨時殺人的重犯「通街走」，不重視港人性命，危害社會安寧，「香港已成功成為逃犯天堂」。對於鄧日前說「在這件事上保安局無角色」，她反問「怎會無角色呢？他們（官員）受納稅人支薪卻不做事。」

潘母重提2019年找周浩鼎和李慧琼幫忙，指當年曾擔心修訂《逃犯條例》無助女兒案件，二人叫她別作聲，但他們在陳出獄後就不接她電話，斥二人毀掉整個民建聯公信力，指周浩鼎不頂天立地，又反問：「李慧琼，你不是𧨾我話一定幫到我嗎？」她亦質問管浩鳴有無幫過她身為聖公會學生的女兒，又問蕭澤頤為何警方會保護殺人犯等。

李：事態複雜 非政黨能力所及

李慧琼及周浩鼎昨於立法會綜合大樓一直避答傳媒提問，後更沿會議室側門離開。李慧琼其後發稿回應，指事情發展複雜，非一個政黨或議員能力所及，她和同事是因潘母要求協助下撥出資源及人手為其發聲，已盡力協助，不應受到有意無意的斷章誣衊或藉意描黑，不應是個別人士情緒宣泄或某些傳媒炒作的對象。周浩鼎亦發稿指相當明白及體諒潘母心情，目前關鍵是台灣要容許陳同佳到當地自首，認為台灣當局明顯是「政治操弄」。

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