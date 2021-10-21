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已婚婦不滿性伴結新歡 闖屋殺龜囚16月

【明報專訊】曾以公開性關係勒索政府高官判囚3年的50歲已婚女子，最近又惹官非。女子不滿性伴侶拒絕成為情侶，又另結新歡，今年初擅入對方家中破壞，剪碎衣物及涉殘害兩隻總值6萬元的龜致死。她昨在區域法院承認兩項爆竊罪及一項殘害對待動物罪，共囚16個月。法官判刑時稱，被告在動物身上發泄悲憤，即使感情受創亦不能以此為理由，稱監禁無可避免。

現年50歲的被告許珂韋（又名許榮），承認於2021年1月27日，分別入侵太子道西及新填地街兩個住宅單位損壞財物，及殘酷對待龜。

求情稱兩龜代表二人感情

辯方求情時指出，被告1998年結婚，2012年認識本案事主，稱被告雖對丈夫不忠，丈夫仍不離不棄。辯方又稱，本案涉感情糾紛，非一般入屋爆竊案中牽涉個人利益。被告一時氣憤把代表兩人感情的龜拍在心口，其間或曾把龜摔在地上。

案情指，葉姓男事主與被告曾是多年的性伴侶，葉以往居於旺角太子道西一單位。自2020年6月起兩人沒有再聯絡。今年初，葉遷到旺角新填地街一單位，不時回舊居取回個人物品。被告曾請求成為葉的女朋友，但被拒絕。

其後，葉曾帶被告到新居過夜，但兩人最終結束關係。1月29日，當葉與新女友回到新居，發現木門沒有上鎖，屋內物品損壞，包括兩隻總值6000元的手鐲、3000元電視機及多件衣物亦被剪成碎塊。翌日，葉發現舊居同樣被破壞，兩隻共值6萬元的龜死亡，其中一隻遭受創傷，內臟外露及嚴重自溶。

被告於1月30日在家中被捕，並在警誡下承認，與葉曾為9年的情侶。兩人最近分手後，被告曾於兩單位損壞財物，包括衣物和家具。

曾以公開性關係勒索高官囚3年

庭上又透露，被告有一項2008年的勒索案底。翻查資料，女被告曾任職夜總會女公關，認識已婚政府高官Ｘ，並以公開性關係勒索高官50萬元，判囚3年。

【案件編號：DCCC 687/21】

相關字詞﹕區域法院 虐待動物 爆竊 性伴侶

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