「桔梗」兩負責人涉藏棍盾 撤控守行為1年

首被告王鴻軒（30歲）在庭外表示，昨早上庭前「最後一刻」才獲控方通知會撤控，終於放下心頭大石。

案情指，去年12月4日晚上9時許，桔梗正在營業，警察牌照課派員檢查食肆的酒牌。警員在天台巡視消防泵房，並在次被告沈灝（25歲）見證下檢取涉案物品，包括一支黑色金屬伸縮棍、一個有鋸齒和尖刺的黑色盾牌及一包索帶。次被告警誡下表示「啲嘢全部都唔係我嘅，我唔知邊個嘅」。

首被告指物品「記者留喺度」

此外，警方亦在消防泵房內搜出一些背包和行李箱，內有頭盔、護目鏡、濾罐、反光背心、有政治標語的海報及記者證等。在警誡下，首被告表示「所有嘢都係記者留喺度嘅」。

【案件編號：WKCC 2048/21】

（反修例風暴）