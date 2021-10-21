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「桔梗」兩負責人涉藏棍盾 撤控守行為1年

【明報專訊】旺角「黃店」食肆「桔梗」去年12月被警方搜查，檢獲伸縮棍和盾牌等，其中一名食肆負責人警誡下稱，相關物品由記者遺留。兩名食肆負責人早前被控管有攻擊性武器及「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」共兩罪，原定昨於西九龍裁判法院受審，控方同意不提證供起訴，以簽保守行為處理本案，兩被告獲撤控罪。裁判官下令兩人各以2000元自簽守行為12個月，其間不得干犯同類型罪行。

首被告王鴻軒（30歲）在庭外表示，昨早上庭前「最後一刻」才獲控方通知會撤控，終於放下心頭大石。

案情指，去年12月4日晚上9時許，桔梗正在營業，警察牌照課派員檢查食肆的酒牌。警員在天台巡視消防泵房，並在次被告沈灝（25歲）見證下檢取涉案物品，包括一支黑色金屬伸縮棍、一個有鋸齒和尖刺的黑色盾牌及一包索帶。次被告警誡下表示「啲嘢全部都唔係我嘅，我唔知邊個嘅」。

首被告指物品「記者留喺度」

此外，警方亦在消防泵房內搜出一些背包和行李箱，內有頭盔、護目鏡、濾罐、反光背心、有政治標語的海報及記者證等。在警誡下，首被告表示「所有嘢都係記者留喺度嘅」。

【案件編號：WKCC 2048/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕簽保守行為 伸縮警棍 盾牌 管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用 管有攻擊性武器 桔梗 黃店 反修例運動

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