拆國旗燒水馬 青年囚4年7月

被告黃卓禮（24歲），被裁定縱火、企圖縱火、刑事損壞及侮辱國旗罪罪成。案情指，被告於前年9月1日在東涌游泳池向一個閉路電視鏡頭噴白油，再爬上旗杆拆下一面國旗，轉交其他示威者於泳池對出的馬路上焚燒，他曾將汽油倒在水馬上。

辯方稱無參與燒旗

官不同意參與程度低

辯方早前以被告患有ADHD（專注力不足/過度活躍症）作辯護理由，法官昨重申裁決時已拒絕接納，但接納本案非仔細策劃，只單純發泄不滿，案發馬路空曠，火種很快被撲熄，無造成人命傷亡。然而，縱火及企圖縱火罪發生於非法集結期間，以宣泄對政府及警隊的不滿，意圖且實際挑戰法治、破壞社會安寧，須判以阻嚇性刑罰，兩罪以監禁4年3個月及4年作量刑起點。

對於辯方稱被告無參與後續燒國旗行動，法官不同意他的參與程度低，指出若非被告爬上旗杆，國旗未必可被拆下再被不斷玷污，包括被當成垃圾拋掉及遭焚燒，可見被告與他人伙同犯案，甚至擔當主要角色，罪責不比實際行事的人輕。

郭官又表示，當日的行為或會引起圍觀者情緒激動干犯其他罪行，沒有發生實屬僥倖。當中侮辱國旗罪以5個月作量刑，至於刑事損壞罪，接納被告僅向閉路電視噴漆，以3個月量刑。因4罪性質、犯案時間不完全相同，不應當成一連串事件而混為一談，將部分刑期同期執行。對於4個水馬損毁，法官下令被告須向涉事建築公司賠償880元。

【案件編號：DCCC 181/20】

（反修例風暴）