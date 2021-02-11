圖搶槍紮鐵工囚7年 反修例案第二重 官：區院權限不足反映刑責 同案拒捕男生入更生中心

被告依次為紮鐵工人謝信誠（31歲）、學生陳家俊（18歲）。謝早前承認一項非法集結及襲擊警員X，經審訊後，企圖搶劫一支霰彈槍罪成；陳一項拒捕罪罪成。有旁聽者聞判後大哭，有人高呼「黐線㗎」，兩被告則一臉平靜。

首被告曾販毒繫獄 從良紮鐵

次被告稱曾遭警暴 一度萌死念

法官謝沈智慧引述辯方求情時稱，首被告謝信誠年少時無心向學，會考零分，其後被黑社會影響成為毒販。2012年曾因販毒被判囚4年9個月，2015年亦被判入戒毒所，他其後洗心革面及從事紮鐵工作。其母、上司的求情信稱首被告本性純良，希望法庭從輕發落。

至於次被告陳家俊自小父母離異，家境清貧。其姊原需要接受手術，但因被告犯案，她需協助照顧母親而延遲。陳另涉一宗太古站非法集結案，他受到警方武力對待後，患上創傷後遺症及抑鬱症，文憑試成績亦不理想，有食慾不振、絕望、焦慮等徵狀，更曾企圖自殺。

官指警輕傷因護具 非被告留手

法官判刑時引用多宗非法集結案例，如黃之鋒衝公民廣場案、陶君行案等，重申判刑要防止犯罪者重犯、以儆效尤，亦要防止他人以身試法，考慮判刑時，個人背景或更生只會給予很小比重，並稱即使犯罪目的多麼崇高，皆不是求情原因。

稱襲警暴力超過梁天琦案

法官續稱，當日示威規模不大，暴力行為並非預謀。首被告曾承認心懷惡意與他人襲擊警員X，官斥目無法紀，又認為警員輕傷不是因為首被告留手，而是警員身穿護具。法官謝沈智慧認為首被告參與非法集結，又阻礙警方執法，行為「橫蠻無理」，故就非法集結罪量刑定為36個月，認罪扣減後判囚24個月。

就襲警罪，法官指出，首被告使用的暴力比梁天琦案「有過之而無不及」，判囚18個月，認罪扣減後判囚12個月。

另外，法官又稱，案件有多項加刑因素，如首被告搶去警員的霰彈槍可指嚇警員，且被告當時不知道霰彈槍上鎖，認為判刑須具阻嚇，故就「企圖搶劫罪」判囚7年，稱「區域法院的權限並不足以反映刑責」。首被告3罪同期執行，總刑期為監禁7年。至於次被告，法官稱考慮他的年紀及犯案受他人影響，認為次被告需要更生及紀律教導，故判入更生中心。

【案件編號：DCCC 574/20】

明報記者

（反修例風暴）

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