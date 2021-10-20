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2021年10月20日星期三
港聞二
二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
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【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨
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【明報專訊】（請看附圖）
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