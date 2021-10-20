上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場

張耀升於起火首日（2016年6月21日）晚上伙拍尹健偉入火場，張的家屬一方關注，余家銳是否知悉尹健偉事前已有6年沒有入火場救火。余家銳形容，張尹二人的體能「好fit」，加上所有消防員都要接受26周基本訓練，足以應付救火任務，所以下屬事前多久沒有入火場，並非他考慮委派工作的先決條件。

稱張體能fit足應付 經驗非首要考慮

張耀升生前駐守消防及救護學院，主要負責教學工作，並非恆常參與救火的行動組消防員。其家屬一方問及，余家銳有否考慮以對講機通知行動組上司增援，而不是派張耀升入火場；余家銳回應，如要用對講機向行動組求助，或要逐級通知指揮官派員，估計耗時約5分鐘，「但個火唔會等我哋」，所以他要盡快找人入火場，最終在張耀升自動請纓之下作出人手調動。

稱盡快派人入火場 「個火唔等我哋」

時任助理消防區長羅嘉欣稱，起火首日她曾指示下屬用鐵筆和萬能斧敲打迷你倉外圍的窗戶，替火場通風，惟窗戶被木板遮蓋，「點爆都爆唔到」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）