否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗

政府提交39法案 20年來最多

內務委員會上周五召開最後一次會議，截至昨日，本會期內會共舉行了38次會議。李慧琼表示，政府在立法會延任一年期間，共提交了39項法案，屬過去20年以來最多，立法會至今已通過33項，相信餘下數項亦能在本屆立法會任期內處理。她稱，在現行憲制框架下，行政、立法機關應「互相配合、互相制衡」，喜見特首林鄭月娥承諾官員會加強與議員溝通。

稱整體效能提高 非只追求審議效率

民主派議員於去年11月總辭，建制派佔議會絕大多數。有指現任議員發言次數、出席委員會的次數都較以往少，李慧琼否認情况屬實，但稱由於有議員拒絕延任，故不能直接比對延任前後的法案委員會人數。她強調，審議法案不單是追求效率，而是要令議會有效運作，稱過去一年議會整體效能提高，更好地監督政府，並與政府互動，「（今年）起碼行政長官能夠順利發表施政報告」。內會主席一向被視為未來立法會主席的接班人，李慧琼昨稱不回應有關揣測。

被問及市民對立法會的關注程度下降，李慧琼表示不認同，認為立法會審議的法案與社會民生、經濟息息相關，稱傳媒增加報道有助市民關注立法會事務。