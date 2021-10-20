港聞

港聞二

否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗

【明報專訊】本屆立法會會期將於下周六（30日）中止，內務委員會主席李慧琼、副主席馬逢國昨日舉行年結記者會，總結2020至21年度工作。李慧琼表示，今個會期沒出現拉布、流會和衝擊主席台等場面，形容立法工作「交出一份亮麗的成績表」。被問如何評價建制派議員發言次數較以往少，她否認情况屬實，又稱議員均「盡心盡力」參與委員會會議。

政府提交39法案 20年來最多

內務委員會上周五召開最後一次會議，截至昨日，本會期內會共舉行了38次會議。李慧琼表示，政府在立法會延任一年期間，共提交了39項法案，屬過去20年以來最多，立法會至今已通過33項，相信餘下數項亦能在本屆立法會任期內處理。她稱，在現行憲制框架下，行政、立法機關應「互相配合、互相制衡」，喜見特首林鄭月娥承諾官員會加強與議員溝通。

稱整體效能提高 非只追求審議效率

民主派議員於去年11月總辭，建制派佔議會絕大多數。有指現任議員發言次數、出席委員會的次數都較以往少，李慧琼否認情况屬實，但稱由於有議員拒絕延任，故不能直接比對延任前後的法案委員會人數。她強調，審議法案不單是追求效率，而是要令議會有效運作，稱過去一年議會整體效能提高，更好地監督政府，並與政府互動，「（今年）起碼行政長官能夠順利發表施政報告」。內會主席一向被視為未來立法會主席的接班人，李慧琼昨稱不回應有關揣測。

被問及市民對立法會的關注程度下降，李慧琼表示不認同，認為立法會審議的法案與社會民生、經濟息息相關，稱傳媒增加報道有助市民關注立法會事務。

相關字詞﹕立法會 內務委員會 李慧琼

上 / 下一篇新聞

二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨