陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企

陸頌雄籲尋港鐵外公司規劃東九龍線

立法會交通事務委員會昨日討論《施政報告》交通政策。自由黨張宇人詢問政府，會否考慮邀請內地企業投標新鐵路項目，形容內地工程「又有效益，又比你平，工人又比你多，乜都比你抵同快」。工聯會陸頌雄關注政府早年提出的「東九龍線」鐵路最新進展，擔心有如啟德輕軌項目一樣胎死腹中，建議政府尋找港鐵以外的內地或國際鐵路公司做規劃研究。

陳帆表示，部分獨立於現有鐵路線的新鐵路項目，例如洪水橋至前海的跨境鐵路，政府基本態度是可公開招標，「中標者也可引進其他資源作建設，對造價我相信也有裨益」。他又稱，政府已收到港鐵「東九龍線」的研究報告，承認九龍東山勢陡峭是困難所在，正要求港鐵就山勢、爬坡斜度及不同技術再作研究。

實政圓桌田北辰質疑政府提出的北環線東延線，是將新界北發展區接駁至現有東鐵線，而未來東鐵線列車將由12卡轉作9卡，擔心東鐵線未來難以負荷北環線沿線新增人口，勢令東鐵線「逼爆」，屆時大埔、沙田等居民難以上車，形容目前走線規劃「最無厘頭」。陳帆回應稱，現時北環線東延線只是初步構想，仍待日後發展局詳細規劃，包括檢視土地運用規劃、人口及職位增長等，屆時才有定案。

陳帆稱研「擠塞徵費」

視情况落實中環電子道路收費

陳帆又稱，因應政府2023年8月收回西隧的契機，正積極研究推展「擠塞徵費」，屆時運輸署會因應實施「擠塞徵費」後中環的交通，顧及最新社會和經濟情况後，再決定如何落實「中環電子道路收費先導計劃」。